Kafa kafaya deniyordu... 9 anket şirketi tek tek açıkladı: İşte İstanbul seçim anketinde son durum! İmamoğlu mu, Kurum mu önde?

Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayıma başlarken özellikle İstanbul seçim sonucu merak ediliyor. Kritik viraja girilen seçim süreci boyunca CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum arasında yaşanan polemikler ve açıklanan vaatler dikkat çekerken, İstanbul'da başa baş bir seçim yarışının olduğu belirtiliyor. 16 milyon İstanbullunun sandık başına gideceği seçimlere iki hafta gibi bir süre kalırken herkes İstanbul'da kim önde? Hangi aday kazanacak? sorularına yanıt arıyor. Nefes nefese bir yarışın olduğu İstanbul'da son 1 ayda yapılan seçim anketlerinin sonuçları da dikkat çekiyor. 9 anket şirketi yapmış olduğu çalışmalarının sonucunu kamuoyuyla paylaşırken, İmamoğlu ve Kurum'un son oy oranları da gündem oldu.

