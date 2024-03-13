Kafa kafaya deniyordu... 9 anket şirketi tek tek açıkladı: İşte İstanbul seçim anketinde son durum! İmamoğlu mu, Kurum mu önde?

Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayıma başlarken özellikle İstanbul seçim sonucu merak ediliyor. Kritik viraja girilen seçim süreci boyunca CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum arasında yaşanan polemikler ve açıklanan vaatler dikkat çekerken, İstanbul'da başa baş bir seçim yarışının olduğu belirtiliyor. 16 milyon İstanbullunun sandık başına gideceği seçimlere iki hafta gibi bir süre kalırken herkes İstanbul'da kim önde? Hangi aday kazanacak? sorularına yanıt arıyor. Nefes nefese bir yarışın olduğu İstanbul'da son 1 ayda yapılan seçim anketlerinin sonuçları da dikkat çekiyor. 9 anket şirketi yapmış olduğu çalışmalarının sonucunu kamuoyuyla paylaşırken, İmamoğlu ve Kurum'un son oy oranları da gündem oldu.
MAK Danışmanlık Şirketi’nin 21 Şubat - 9 Mart 2024 tarihlerinde yaptığı ankete göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un 1,5 puan önünde görünüyor.
5 bin 700 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen anket sonucuna göre, İstanbul'da İmamoğlu yüzde 41.5, Kurum yüzde 40, İYİ Parti yüzde 4, DEM Parti yüzde 3, YRP ise yüzde 2.5 oy oranında.
Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde araştırması tutmasa da siyasilerin ve vatandaşların merakla anketini beklediği KONDA’nın da yaptığı ankette İmamoğlu önde çıktı.
2-3 Mart 2024 tarihlerinde yapılan ankette Ekrem İmamoğlu'nu tercih edeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 38,2, tercihlerini Murat Kurum'dan yana kullanacaklarını söylerin oranıysa yüzde 32,2 oldu.
Ankete katılanların yüzde 6'sı kararsız kalırken, yüzde 12,5’i de diğer adaylara oy vereceğini söyledi.