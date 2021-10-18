Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Eskişehir'de yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye giden Ayşen Bozkurt'a kalp krizi geçirdiği sanılarak iki kez anjiyo yapıldı ancak Bozkurt'un böbrek ile böbrek üstü bezi arasında 6 santimlik 'paraganglioma' adlı kitle olduğu tespit edildi.

Üroloji Uzmanı Dr. Coşkun Kaya milyonda bir görülen kitlenin yüksek tansiyona neden olduğunu belirtti.

Kentte oturan Ayşen Bozkurt'un, yüksek tansiyon nedeniyle başvurduğu hastanelerde kalp krizi geçirdiği zannedildi. İki kez Anjiyo olan Bozkurt, tansiyon ilaçlarına başladı. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yeniden kontrolden geçen Bozkurt’un böbrek ile böbrek üstü bezleri arasında milyonda 1 görülen ve yüksek tansiyona neden olan 6 santimlik kitle olduğu tespit edildi. Üroloji Uzmanı Dr. Coşkun Kaya ve ekibinin yaklaşık 2 saatlik operasyonuyla kitle alındı.