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  4. Kamyon kamyon şehir dışına taşınıyorlar! 55 yıllık rekordan sonra... 'Böylesini görmedim'

Kamyon kamyon şehir dışına taşınıyorlar! 55 yıllık rekordan sonra... 'Böylesini görmedim'

18.02.2024 10:29 | Son Güncelleme:
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55 yıllık kar rekorunu kıran Ardahan’da kar kütleleri yaklaşık 10 gündür kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

6 Şubat tarihinde son 55 yılın en yoğun kar yağışının etkili olduğu Ardahan’da kar yağışının durmasının ardından Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor. Kentte 80 personel ve 18 iş makinesiyle temizlik çalışmalarını sürdüren belediye ekipler, son 10 günde, yaklaşık bin 590 kamyon kar şehir dışına taşındı.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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KAR YIĞINLARI KAMYONLARLA ŞEHİR DIŞINA TAŞINIYOR

Ana ve ara caddeler başta olmak üzere 7 mahallede vardiyalı şekilde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

"BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

"BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Kar kütlelerinin olduğu alanı merak ederek ziyaret eden Alican Yıldız, ’’Yaşım 26 ve ben böyle bir kar kalınlığını bugüne kadar görmedim." dedi.

Yıldız "6 Şubat’ta yaklaşık 1-1,5 metre yüksekliğinde kar yağışı oldu. Daha temizlenemeyen alanlar da var. Kar kütlelerini görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Yıldız "Ardahan Belediyesi çalışıyor ama imkanlar yetersiz. İnşallah bir daha bu şekilde kar yağışı olmaz’’ ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan kar
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