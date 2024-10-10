Kanamaya neden olan 'Marburg virüsü' paniği! Bir haftada vaka sayısı zirve yaptı... 13 kişi hayatını kaybetti

Hastalığın Avrupa'ya yayılacağı yönündeki endişeler, hastalığı taşıdığından şüphelenilen bir kişinin Belçika'ya seyahat ettiği yönündeki haberlerle daha da arttı ancak Belçika hükümeti sağlık otoritesi, The Sun'a yaptığı açıklamada, Marburg virüsünü taşıma ihtimali olduğu düşünülen kişinin derhal izole edildiğini ve şu anda herhangi bir semptom göstermeden tüm kuluçka süresini tamamladığını söyledi.