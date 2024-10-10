Kanamaya neden olan 'Marburg virüsü' paniği! Bir haftada vaka sayısı zirve yaptı... 13 kişi hayatını kaybetti

Yüzde 90'lara varan ölüm oranına sahip olan göz kanaması hastalığı, Doğu Afrika ülkesi Ruanda'da hızla yayılırken 58 kişiyi hasta etti. Ebola'nın yakın akrabası olan virüsün salgını ilk olarak geçtiğimiz ayın sonunda Ruanda'da doğrulandı. Doğu Afrika ülkesinde 30 Eylül itibarıyla en az 26 Marburg virüsü enfeksiyonu bildirildi.
Ruanda Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim'de yayınladığı güncellemede, vaka sayısının birkaç gün içinde neredeyse iki katına çıktığı uyarısında bulundu. Virüse yakalananların sayısı 58'e yükselirken, 13 kişi hayatını kaybetti. Bu arada 33 hasta izolasyonda kalırken, 12 hasta ise iyileşti. Sağlık yetkilileri, son derece bulaşıcı hastalığı taşıyan kişileri tespit etmek için tam 2.655 test gerçekleştirdi.
Gözler de dahil olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerinde kontrol edilemeyen kanamalara neden olan Marburg virüsünün Ruanda'da ilk kez belgelendiği belirtilirken, yetkililer salgının kaynağını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık yetkilileri ayrıca ölümcül virüsün yayılmasını durdurmak amacıyla deneysel bir aşının yüzlerce dozunu da uygulamaya koyuyor.
Bölgenin Sağlık Bakanı Sabin Nsanzimana, doktorlar ve Marburg hastalarıyla temas kuran kişiler gibi en fazla risk altında olan kişilerin aşıyı ilk olacak kişiler olacağını söyledi. Almanya'nın Hamburg kentindeki büyük bir tren istasyonunun, iki şüpheli Marburg vakasının tespit edilmesinin ardından kapatıldı. Hamburg Merkez İstasyonu'ndaki iki perondan yolcular tahliye edilirken, tam koruyucu ekipman giyen acil müdahale personeli Frankfurt'tan gelen trene bindi.
Hastalığın Avrupa'ya yayılacağı yönündeki endişeler, hastalığı taşıdığından şüphelenilen bir kişinin Belçika'ya seyahat ettiği yönündeki haberlerle daha da arttı ancak Belçika hükümeti sağlık otoritesi, The Sun'a yaptığı açıklamada, Marburg virüsünü taşıma ihtimali olduğu düşünülen kişinin derhal izole edildiğini ve şu anda herhangi bir semptom göstermeden tüm kuluçka süresini tamamladığını söyledi.
Böcek ilk olarak 1967 yılında Almanya'nın Marburg kentinde tespit edildi. Bu, 2014-2016 yılları arasında Batı Afrika'da yaşanan salgında 11.000'den fazla kişinin ölümüne yol açan ölümcül Ebola virüsünün "kuzeni" olarak biliniyor.