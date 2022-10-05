Kandil ne zaman, cuma günü mü idrak edilecek? Diyanet açıkladı: Mevlid Kandili tarihi!

Kandil ne zaman, sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Dini Günler takvimi ile yanıt buldu. Bilindiği üzere Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili her yıl idrak ediliyor. Peki, Kandil ne zaman, cuma günü mü idrak edilecek? İşte Mevlid Kandili tarihi...

KANDİL NE ZAMAN?

Mevlid Kandili bu yıl 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre Müslümanlar bu tarihte bolca ibadet edecekler.

MEVLİD KANDİLİ CUMA GÜNÜ MÜ İDRAK EDİLECEK? Mevlid kelimesinin anlamı doğum zamanı, doğulan yer ve zamandır. İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında bulunmaktadır.



MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR? Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.