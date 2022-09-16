HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kanser tedavisinde mucizevi etkili, diyabet düşmanı! Kendi küçük ama etkisi büyük

Kanser tedavisinde mucizevi etkili, diyabet düşmanı! Kendi küçük ama etkisi büyük

16.09.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı doğal gıdalar hastalıklara karşı koruma sağlayıp tedavisini kolaylaştırma imkanı sunuyorlar. Oldukça etkili faydaları olan gıdalar arasında soya fasulyesi de bulunuyor. Soya fasulyesinin faydaları yeteri kadar bilinmiyor. Oysa ki soya fasulyesi birçok hastalığa karşı mucizevi etkiler yaratıyor. İşte soya fasulyesi faydaları...

Soya fasulyesi oldukça faydalı olmasına rağmen sıklıkla tüketilmiyor. İçerisinde bulunan yüksek antioksidanlar sayesinde kanser tedavisinde önemli bir yeri olan soya fasulyesi kabızlıktan, uykusuzluğa kadar birçok rahatsızlık için kaçınılmaz bir fırsat olarak görülüyor. Uzak doğu mutfağında önemli bir yeri olan soya fasulyesi güçlü bir lif ve protein kaynağıdır. Bu sebeple vejeteryanların beslenmesinde büyük önem taşır.

SOYA FASULYESİ FAYDALARI

DİYABETTEN KORUR

DİYABETTEN KORUR
İyi bir lif ve protein kaynağı olarak sağlıklı kilo almayı destekleyen besin, yüksek yağ oranına rağmen kolesterol içermeyerek diyabetten korur.

KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILIR

KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILIR
İçeriğindeki antioksidanlar ile serbest radikalleri etkisiz kılan besin, kanserin başlama sürecini yavaşlatır ve kanser tedavi sürecinde kullanımı faydalı bir besindir.

UYKU KALİTESİNİ ARTIRIR

UYKU KALİTESİNİ ARTIRIR
Metabolizmayı düzenleyerek uyku sorunlarına iyi geldiği bilinen soya fasulyesi, yüksek oranda magnezyum içererek uyku kalitesini arttırır ve verimli bir şekilde dinlemeyi sağlar.

KABIZLIĞI GİDERİR

KABIZLIĞI GİDERİR
Lif kaynağı olarak sindirimi hızlandıran besin, kabızlık gibi durumlara karşı doğal bir ilaçtır. Sindirim sistemini rahatlatarak huzursuz bağırsaklara iyi gelir ve vücut dengesini korumayı sağlar.

KIRIŞIKLIKLARI ÖNLER

KIRIŞIKLIKLARI ÖNLER
Cilt lekelerinden kırışıklara kadar birçok cilt sorununu çözmeye yardımcı olur ve soya fasulyesi yağı, cilde sürülerek lekeleri ve kırışıklıkları önlemeye yardımcı olur.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
diyabet kabızlık kanser uykusuzluk sindirim sistemi cilt sağlığı faydaları soya fasulyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Jesus'u çıldırtan olay! Saha bir anda karıştı...

Jesus'u çıldırtan olay! Saha bir anda karıştı...

Düzce'de ilginç olay! Bir lisede okul müdürü kendisine özel tuvalet yaptırdı

Düzce'de ilginç olay! Bir lisede okul müdürü kendisine özel tuvalet yaptırdı

Şeyma Subaşı'nın gizli çekilen görüntüleri olay oldu!

Şeyma Subaşı'nın gizli çekilen görüntüleri olay oldu!

Görüntüler cepheden geldi! Azerbaycan askerleri Ermeni askerin yarasını böyle sardı! 'Korkma yaşayacaksın'

Görüntüler cepheden geldi! Azerbaycan askerleri Ermeni askerin yarasını böyle sardı! 'Korkma yaşayacaksın'

Zirveden dikkat çeken kare: Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bir araya geldi! Putin'le sohbet etti

Zirveden dikkat çeken kare: Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bir araya geldi! Putin'le sohbet etti

Sular altında kalacaktı... Yusufeli ilçesi yeni yerine taşınıyor!

Sular altında kalacaktı... Yusufeli ilçesi yeni yerine taşınıyor!

İlginizi Çekebilir

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.