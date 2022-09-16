Kanser tedavisinde mucizevi etkili, diyabet düşmanı! Kendi küçük ama etkisi büyük

Soya fasulyesi oldukça faydalı olmasına rağmen sıklıkla tüketilmiyor. İçerisinde bulunan yüksek antioksidanlar sayesinde kanser tedavisinde önemli bir yeri olan soya fasulyesi kabızlıktan, uykusuzluğa kadar birçok rahatsızlık için kaçınılmaz bir fırsat olarak görülüyor. Uzak doğu mutfağında önemli bir yeri olan soya fasulyesi güçlü bir lif ve protein kaynağıdır. Bu sebeple vejeteryanların beslenmesinde büyük önem taşır.

SOYA FASULYESİ FAYDALARI

DİYABETTEN KORUR İyi bir lif ve protein kaynağı olarak sağlıklı kilo almayı destekleyen besin, yüksek yağ oranına rağmen kolesterol içermeyerek diyabetten korur.

KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILIR İçeriğindeki antioksidanlar ile serbest radikalleri etkisiz kılan besin, kanserin başlama sürecini yavaşlatır ve kanser tedavi sürecinde kullanımı faydalı bir besindir.

UYKU KALİTESİNİ ARTIRIR Metabolizmayı düzenleyerek uyku sorunlarına iyi geldiği bilinen soya fasulyesi, yüksek oranda magnezyum içererek uyku kalitesini arttırır ve verimli bir şekilde dinlemeyi sağlar.

KABIZLIĞI GİDERİR Lif kaynağı olarak sindirimi hızlandıran besin, kabızlık gibi durumlara karşı doğal bir ilaçtır. Sindirim sistemini rahatlatarak huzursuz bağırsaklara iyi gelir ve vücut dengesini korumayı sağlar.