Karın ağrısı olan oraya koşuyor! Ünü il dışına kadar yayıldı: 500 yıldan fazladır burada olabilir

ÇOCUKLARI DA GETİRİYORLAR

1953 yılında itibaren mezarın yol kenarında bulunduğunu belirten köy muhtarı Abdullah Ceviz, "Buranın geçmişinde iki askerin bu köye gelip öldüğü ve bu mezarda yattığını söylüyorlar. Şimdiler de karın ağrısı olanları bu mezara getiriyorlar. Yeni doğan çocukların ağrısı olursa buraya getiriyorlar.