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  4. Karın ağrısı olan oraya koşuyor! Ünü il dışına kadar yayıldı: 500 yıldan fazladır burada olabilir

Karın ağrısı olan oraya koşuyor! Ünü il dışına kadar yayıldı: 500 yıldan fazladır burada olabilir

01.01.2024 12:37 | Son Güncelleme:
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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bulunan 'sancı mezarı'nın ünü il dışına taştı. Karın ağrısı yaşayanlar mezara giderek dua edip şifa arıyor. Mezarın hemen yol kenarında olması da dikkat çekiyor. 500 yıldır orada olduğu söylenen mezarlar için de rivayetler duyanları şaşırtıyor.

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çerkezdanişment köyünde bulunan sancı mezarı yol ortasında kalan konumu kadar hikayesiyle de dikkat çekiyor.

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KARIN AĞRISI OLAN ORAYA KOŞUYOR

Karın ağrısı olan insanların ağrılarını geçirdiğine inanılan mezar, çevre köylerden karın ağrısı olanları da ağırlıyor. Mezarın tarihi ve kime ait olduğu bilinmezken mezarın yaklaşık 5 asırlık olduğu tahmin ediliyor.

SELDE YOLUN KIYISINDA KALDI

SELDE YOLUN KIYISINDA KALDI

1953 yılında yaşanan bir sel nedeniyle mezar yolun kıyısında kaldı. Mezar kaldırılmazken restore edilerek yol kıyısında bırakıldı. 71 yıldır yol kenarında bulunan mezar ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

ÇOCUKLARI DA GETİRİYORLAR

ÇOCUKLARI DA GETİRİYORLAR

1953 yılında itibaren mezarın yol kenarında bulunduğunu belirten köy muhtarı Abdullah Ceviz, "Buranın geçmişinde iki askerin bu köye gelip öldüğü ve bu mezarda yattığını söylüyorlar. Şimdiler de karın ağrısı olanları bu mezara getiriyorlar. Yeni doğan çocukların ağrısı olursa buraya getiriyorlar.

500 yıldan fazladır bu mezar burada olabilir. Askerlerin burada sancılanıp öldüğünü de söylüyorlar. Bu köyden çevreden gelenler oluyor. Bu yol 1953 yılında yapıldığından itibaren mezar yolun kenarında duruyor.

Burayı zamanında açtılar, mezarlar çıkınca geri kapattılar." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
karın ağrısı Tokat mezar
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