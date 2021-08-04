Karşı ateş nedir? Yangın, karşı yangınla söndürülür mü? İşte karşı ateş tekniği ayrıntıları...

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesinde karşı ateş tekniği sıklıkla kullanılmakta. Karşı ateş tekniği uygulanırken belli şart ve koşullara mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Peki karşı ateş nedir? İşte ayrıntıları...

Karşı ateş nedir?

Bir haftadır peş peşe meydana gelen orman yangınlarıyla havadan ve karadan mücadelesini sürdüren ülkemizde tehlike devam etmekte. Bu nedenle söndürülen yangınlarda kullanılan karşı ateş tekniği merak edilenler arasında bulunuyor.

Özellikle ulaşılması zor olan arazilerde çıkan yangınların yayılmasını önlemek amacıyla kullanılan yangın söndürme tekniklerinden olan karşı ateş tekniği, büyük orman yangınlarının söndürülmesinde kullanılıyor.

Yangına karşı yangın kullanılıyor Uygulanan yöntemde amaç ilerleyen yangını bitirmek oluyor. En basit ifadesiyle yangına karşı yangın kullanmak amaçlanıyor. Yangına karşı yangın çıkarmanın yangını daha da büyüteceğini düşünebilirsiniz ancak uzman kişiler tarafından sıklıkla kullanılmakta olan bu yöntem yangına karşı ciddi derecede etkili olmaktadır.

Kontrollü ve yerinde yapılmalı Orman Yangınlarını Söndürme Teknikleri arasında bulunan "Karşı Ateş" , karşıdan gelen yangının enerjisini kesmeye yaramaktadır. Kontrollü ve yerinde yapıldığı durumda çok etkili bir teknik olarak bilinmektedir.