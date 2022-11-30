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Kaş teknisyeni paylaştı: Kadınların kaşını alırken fark etmeden en çok yaptığı hatalar

30.11.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaş şekli tüm görünümü baştan aşağıya değiştirebiliyor. Her sene kaş trendi değişim gösteriyor. Önceki senelerde koyu ve iyice doldurulmuş kaşlar modayken son yıllarda birçok kadın kaş rengini açıyor. TikTok hesabı üzerinden paylaşım yapan bir kaş teknisyeni kadınların kaşlarında yaptıkları temel hataları açıkladı.

Kaşın görünüşü tüm ifademizi değiştirebiliyor. Yanlış alınan ve boyanan kaşlar istemediğimiz duygular yansıtmamıza neden olabiliyor. TikTok'ta hesabında kaşlarda yapılan yanlış uygulamaları paylaşan kaş teknisyeni birçok sosyal medya kullanıcısını bu konuda uyardı.

KAŞIN RENGİNİ SAÇLA AYNI RENK YAPMAK

KAŞIN RENGİNİ SAÇLA AYNI RENK YAPMAK
Klipte, insanların sıklıkla yaptığı ilk hatanın, kaşlarını saç rengiyle tam olarak eşleştirmeye çalışmak olduğunu söyleyerek başlıyor. Kaşların renginin sadece biraz daha hafif ve doğal ton olması gerektiğini belirtiyor.

KAŞLARI FAZLA DOLDURMAK

KAŞLARI FAZLA DOLDURMAK
TikTok kullanıcısı başka bir hatanın kaşları aşırı belirginleştirmek olduğunu belirtiyor. "Ne kadar doğal olursa o kadar iyi" diye ekliyor.

AĞDA YAPMAK

AĞDA YAPMAK
Üçüncü tavsiye, asla ağda yapmamak veya tüyleri ortasından almamak ve bunun yerine "yalnızca alttan almak"tır.

CIMBIZLARI YIKAMAMAK

CIMBIZLARI YIKAMAMAK
Kaş teknolojisi, insanların kirli cımbızlarını yıkamayı unuttuklarını, kaşlarını makas ve ağda ile yanlış yönde kesme hatasını yaptıklarını belirtiyor.

KAŞLARI TAMAMEN SİMETRİK HALE GETİRMEYE ÇALIŞMAK

KAŞLARI TAMAMEN SİMETRİK HALE GETİRMEYE ÇALIŞMAK
Kaş uzmanı başka bir hataya geçerek şunları ekliyor: "Onları tam olarak simetrik hale getirmeye çalışıyorum. "Kimsenin tam olarak simetrik kaşları yoktur, her zaman biraz farklıdırlar."
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tiktok ağda kaş kaş almak cımbız saç

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