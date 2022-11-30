Kaş teknisyeni paylaştı: Kadınların kaşını alırken fark etmeden en çok yaptığı hatalar

Kaşın görünüşü tüm ifademizi değiştirebiliyor. Yanlış alınan ve boyanan kaşlar istemediğimiz duygular yansıtmamıza neden olabiliyor. TikTok'ta hesabında kaşlarda yapılan yanlış uygulamaları paylaşan kaş teknisyeni birçok sosyal medya kullanıcısını bu konuda uyardı.

KAŞIN RENGİNİ SAÇLA AYNI RENK YAPMAK Klipte, insanların sıklıkla yaptığı ilk hatanın, kaşlarını saç rengiyle tam olarak eşleştirmeye çalışmak olduğunu söyleyerek başlıyor. Kaşların renginin sadece biraz daha hafif ve doğal ton olması gerektiğini belirtiyor.

KAŞLARI FAZLA DOLDURMAK TikTok kullanıcısı başka bir hatanın kaşları aşırı belirginleştirmek olduğunu belirtiyor. "Ne kadar doğal olursa o kadar iyi" diye ekliyor.

AĞDA YAPMAK Üçüncü tavsiye, asla ağda yapmamak veya tüyleri ortasından almamak ve bunun yerine "yalnızca alttan almak"tır.

CIMBIZLARI YIKAMAMAK Kaş teknolojisi, insanların kirli cımbızlarını yıkamayı unuttuklarını, kaşlarını makas ve ağda ile yanlış yönde kesme hatasını yaptıklarını belirtiyor.