'Kaşıma daha çok kaşınır' Sivrisineklerden kurtulmanın etkili ve doğal yolları! Kokusunu aldığı an kaçıyorlar

Sinek ısırıkları için genellikle 'kaşıma daha çok kaşınır' daha tabiri kullanılır. Sürekli kaşıntı hissi yaratan bu ısırıklar oldukça can sıkıcı olabilir. Bu doğal çözümler sivrisineklerden kurtulmanızı sağlayacak. Önceki İçerik Sonraki İçerik

SİVRİSİNEKLERİ ANINDA KOVAN 7 DOĞAL YÖNTEM!

VANİLYA TOZU Vanilya tozunu 1 ila 10 oranında bebek losyonu ile karıştırın ve vücudunuzun tüm açık kısımlarına uygulayın. Vanilinleri suda eritebilir ve ardından karışımı cildinizin açık alanlarına ve kıyafetlerinize püskürtebilirsiniz.

ESANSİYEL YAĞLAR Seyreltilmiş anason, karanfil, fesleğen ve okaliptüs yağlarını cildinizin açık alanlarına uygulayın. (bir bardak suya 5-10 damla)

KARANFİL Bir bardak suya 5 gr karanfil koyun ve 15 dakika kaynatın. 10 damlasını 1 çorba kaşığı kolonya ile karıştırın ve karışımı vücudunuzun açık bölgelerine uygulayın.

ARDIÇ DALLARI Dışarıda otururken ateş yakmaya karar verirseniz, içine birkaç ardıç dalı atın. Bu sivrisinekleri anında uzaklaştıracaktır.