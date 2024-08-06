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    4. 'Kaşıma daha çok kaşınır' Sivrisineklerden kurtulmanın etkili ve doğal yolları! Kokusunu aldığı an kaçıyorlar

    'Kaşıma daha çok kaşınır' Sivrisineklerden kurtulmanın etkili ve doğal yolları! Kokusunu aldığı an kaçıyorlar

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    06.08.2024 08:24
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    Sivrisineklerden kurtulmanın doğal yolları araştırılıyor. Özellikle yaz mevsiminde artış gösteren sinek türlerinden bazıları vücudu ısırarak kaşıntıya neden oluyor. Oldukça rahatsız edici olan sinek ısırıklarından korunmak için kimyasal ürünler kullanmak yerine hem doğal hem de oldukça yöntemler kullanılıyor. Hem sinekler hem de insan vücudu açısından daha sağlıklı olan bu yöntemler oldukça etkili. Sinek kovucu 7 doğal yöntem ve uygulanışını haberimizde derledik.

    Sinek ısırıkları için genellikle 'kaşıma daha çok kaşınır' daha tabiri kullanılır. Sürekli kaşıntı hissi yaratan bu ısırıklar oldukça can sıkıcı olabilir. Bu doğal çözümler sivrisineklerden kurtulmanızı sağlayacak.

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    Express

    SİVRİSİNEKLERİ ANINDA KOVAN 7 DOĞAL YÖNTEM!

    VANİLYA TOZU

    VANİLYA TOZU

    Vanilya tozunu 1 ila 10 oranında bebek losyonu ile karıştırın ve vücudunuzun tüm açık kısımlarına uygulayın. Vanilinleri suda eritebilir ve ardından karışımı cildinizin açık alanlarına ve kıyafetlerinize püskürtebilirsiniz.

    ESANSİYEL YAĞLAR

    ESANSİYEL YAĞLAR
    Seyreltilmiş anason, karanfil, fesleğen ve okaliptüs yağlarını cildinizin açık alanlarına uygulayın. (bir bardak suya 5-10 damla)

    KARANFİL

    KARANFİL
    Bir bardak suya 5 gr karanfil koyun ve 15 dakika kaynatın. 10 damlasını 1 çorba kaşığı kolonya ile karıştırın ve karışımı vücudunuzun açık bölgelerine uygulayın.

    ARDIÇ DALLARI

    ARDIÇ DALLARI
    Dışarıda otururken ateş yakmaya karar verirseniz, içine birkaç ardıç dalı atın. Bu sivrisinekleri anında uzaklaştıracaktır.

    SEDİR YAĞI

    SEDİR YAĞI
    Sedir yağı kokusu sadece sivrisinekleri değil, aynı zamanda sinekleri ve hamamböceklerini de uzaklaştırır.
    Anahtar Kelimeler:
    Sivrisinek sinek
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