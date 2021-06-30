Kayseri'de bozkırın ortasındaki yeşil cennet! Sultan Sazlığı'na ziyaretçi akını

Erciyes Dağı eteklerindeki Sultan Sazlığı Milli Parkı, insan boyunu aşan sazlıkları ve kuş sesleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. 2020 yılında "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı, adını Osmanlı Sultanı IV. Murat'ın 1636 Revan Seferi'ne giderken 3 ay boyunca ordusuyla burada konaklamasından alıyor.

Kayseri'de bozkırın ortasındaki cennet vaha!

Kayseri'ye yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta bulunan, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçe sınırlarında yer alan sazlık, tatlı ve tuzlu su göllerini bünyesinde barındırması, 301 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapması nedeniyle Türkiye'deki en önemli sulak alanlar arasında bulunuyor.

Göçmen kuşlar için de önemli bir konaklama, üreme, yavru büyütme ve beslenme alanı olan sazlık, doğa ve kuş fotoğrafçılarından da ilgi görüyor.

1994 yılında Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan (RAMSAR) ilan edilen Sultan Sazlığı, geçmiş yıllarda neredeyse tamamen kuruma noktasına gelmişken Zamantı Tüneli'nin devreye girmesi ve su takviyesi yapılmasıyla tekrar canlılığına kavuştu.

Alanda kaçak kuyuların ve avcılığın önüne geçilmesi, bölgede yapılan tarım faaliyetlerinde hem yöre halkını mağdur etmemek hem de alandaki suyu korumak adına damla sulama ve yağmurlama sistemlerinin kurulması ve düzenli olarak sahanın kontrol edilmesi gibi etkenler sayesinde Sultan Sazlığı eski ihtişamıyla yerli ve yabancı turistlerin gezi rotaları arasında yer alıyor.