HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kayseri'de bozkırın ortasındaki yeşil cennet! Sultan Sazlığı'na ziyaretçi akını

Kayseri'de bozkırın ortasındaki yeşil cennet! Sultan Sazlığı'na ziyaretçi akını

30.06.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Ziyaretçiler, mili parktaki ahşap yürüyüş alanında sazlıkların arasında kuş seslerini dinlerken, Kuş Müzesi'nde sazlıkta yaşayan kuş türlerinin kopyasını inceleyebiliyor, sazlığın Sindelhöyük Mahallesi'ndeki RAMSAR alanında kamıştan yapılmış kamelyalarda dinlenip at binebiliyor.

Erciyes Dağı eteklerindeki Sultan Sazlığı Milli Parkı, insan boyunu aşan sazlıkları ve kuş sesleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

2020 yılında "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı, adını Osmanlı Sultanı IV. Murat'ın 1636 Revan Seferi'ne giderken 3 ay boyunca ordusuyla burada konaklamasından alıyor.

Kayseri'de bozkırın ortasındaki cennet vaha!

Kayseri'ye yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta bulunan, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçe sınırlarında yer alan sazlık, tatlı ve tuzlu su göllerini bünyesinde barındırması, 301 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapması nedeniyle Türkiye'deki en önemli sulak alanlar arasında bulunuyor.
Göçmen kuşlar için de önemli bir konaklama, üreme, yavru büyütme ve beslenme alanı olan sazlık, doğa ve kuş fotoğrafçılarından da ilgi görüyor.
1994 yılında Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan (RAMSAR) ilan edilen Sultan Sazlığı, geçmiş yıllarda neredeyse tamamen kuruma noktasına gelmişken Zamantı Tüneli'nin devreye girmesi ve su takviyesi yapılmasıyla tekrar canlılığına kavuştu.
Alanda kaçak kuyuların ve avcılığın önüne geçilmesi, bölgede yapılan tarım faaliyetlerinde hem yöre halkını mağdur etmemek hem de alandaki suyu korumak adına damla sulama ve yağmurlama sistemlerinin kurulması ve düzenli olarak sahanın kontrol edilmesi gibi etkenler sayesinde Sultan Sazlığı eski ihtişamıyla yerli ve yabancı turistlerin gezi rotaları arasında yer alıyor.
Milli parka gelen ziyaretçiler, öncelikle Kuş Müzesi'ndeki bilgilendirme salonunda sazlıkla ve barındırdığı güzelliklerle ilgili bilgi alıyor. Ziyaretçiler daha sonra mili parkta yaşayan 40 kuş türünün kopyasının yer aldığı kuş müzesini geziyor. 2 bin 100 ve 2 bin 200 metre uzunluğunda iki ahşap yürüyüş patikasında yürüyen ziyaretçiler, sazlığın ortasında kuş sesleri eşliğinde huzuru yaşıyor. Kuş gözlem kulelerine çıkan ziyaretçiler, burada hem Erciyes Dağı'nın ihtişamına şahitlik ediyor hem de kuşları gözlemliyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Esnaf arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü, 15 yaralı

Esnaf arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü, 15 yaralı

Galatasaray'ın yıldızı: Serenay Sarıkaya çok seksi

Galatasaray'ın yıldızı: Serenay Sarıkaya çok seksi

Sosyal medyada gündem olan davayla ilgili art arda açıklamalar

Sosyal medyada gündem olan davayla ilgili art arda açıklamalar

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

Araç sahipleri dikkat! Ceza yememek için son gün

Araç sahipleri dikkat! Ceza yememek için son gün

Güncel veriler açıklandı: İşte koronavirüste son durum

Güncel veriler açıklandı: İşte koronavirüste son durum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

Ülkede alarm veren gelişme

Ülkede alarm veren gelişme

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.