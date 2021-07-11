Kazdağları'ndan inen domuz, 8 yavrusuyla turistik mahalleye indi

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı, turistik Altınoluk Mahallesi'nde aç kalan domuzlar, çöp kovaları ve bahçelerde yiyecek aradı. O anlar yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

GÖRÜR GÖRMEZ TELEFONUNA SARILDI

Altınoluk Mahallesi'nde yaşayan Bülent Ceylan, gece saatlerinde arkadaşıyla otomobiliyle giderken, sokaklarda dolaşan domuzları gördü. Telefonuyla video kaydına başlayan Ceylan, araçtan inerek domuzların yanına doğru yürüdü. Hobi olarak avcılık yapan Ceylan, “Biz sizi nerde ararken, nerede buluyoruz” dedi.

"ŞAŞKINLIK YAŞADIM" Domuzların aç kaldığı için şehre inmiş olabileceğini söyleyen Ceylan, “Anne ve 8 yavrusu karşıma çıkınca şaşkınlık yaşadım. Dişi domuzların çanağı olmuyor. Ufak yavrular da görüntüler de görünüyor. Aslında son derece tatlı hayvanlar” dedi.

"BU DURUMLARLA DAHA FAZLA KARŞILAŞACAĞIZ" Edremit Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü Üyesi Çetin Murat ise, “Kazdağlarımızda çok sayıda domuz bulunmakta. Yaz aylarında yaşanan sıcak iklim dağda yiyecek ve su kaynaklarını kurutuyor. Ayrıca dağ köylülerimiz, yaban meyvelerini, armut, yemiş gibi besinleri toplayıp, sattıklarından dolayı hayvanlar aç kalıyor.