'Kent içerisinde olursa ciddi zararlar verecektir' Depremlerin ardından ortaya çıktı! 'Oluşumunu hızlandırıyor' Tehlikede 2. sıraya yerleşti

DEPREM İLE OBRUK OLUŞUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ

En etkili ve hızlı obrukların Batman ile Diyarbakır'ın Bismil ilçesi arasında olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tamamen obruk tehlikesi yaşıyor diyemeyiz ama Diyarbakır'dan Siirt’e kadar olan mesafede obrukların oluşma tehlikesi var. En hızlı ve etkili obruk oluşması, Batman ve Bismil arasındadır. Zaten yaptığımız incelemelerde de Batman ve Bismil arasında büyük obrukların olduğunu görüyoruz. Bunların çoğunda da su var. Obruklar depremsellik açısından da önemlidir. Bölgede Bitlis-Zagros bindirme hattı çok büyük bir fay hattıdır. Bu hat boyunca sürekli 7 ve üzeri şiddetinde depremler oluşabiliyor. Onun artçıları halen devam ediyor. Çünkü bu hatlar üzerinde sürekli deprem bekliyoruz. Depremin, alt tarafından çökmek üzere olan oluşumları harekete geçirmesi ile obrukların oluşması daha da hızlanır. Şu anda en tehlikeli obruk sıralamasında İç Anadolu Bölgesi'nde Konya yöresinin olduğu alanlar, birinci sıradadır. Güneydoğu Anadolu bölgesi de artık ikinci sıra da diyebiliriz" diye konuştu. (DHA)