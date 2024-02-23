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Keser sapı ile döverek katletti, vahşetin nedeni TikTok çıktı! 'Göğüs dekolteli yayın yaptığını görünce...'

23.02.2024 11:30 | Son Güncelleme:
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Ordu'da Mükerrem Başarmak (49), eski eşi Ayşe Çetin'i (48) keser sapı ile döverek öldürdü. Başarmak hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kan donduran cinayetin nedeni ise TikTok çıktı. Başarmak ifadesinde, "Eşime, neden her akşam TikTok isimli uygulamaya girdiğini ve göğüs dekolteli elbise ile yayın yaptığını sordum. O da bana bağırarak kendisine karışamayacağımı söyledi. Bunun üzerine sinirlendim. Keser sapı ile 10-15 dakika vurdum" ifadelerini kullandı.

Dehşete düşüren olay, 28 Ağustos 2023'te Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Mükerrem Başarmak, 2 yıl önce boşandığı 4 çocuğunun annesi Ayşe Çetin'in yaşadığı eve gitti. İkili arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Başarmak, yanında getirdiği ahşap keser sapı ile Çetin'i dövdü. Kadının çığlıklarını duyan komşuları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan polislere kapıyı açmayan Başarmak, keser sapı ile eski eşine vurmaya devam etti. Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, Çetin'i kanlar içinde yerde buldu.
Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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KESER SAPI İLE CİNAYET! VAHŞETİN ARDINDAN TİKTOK YAYINI ÇIKTI

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Ordu Devlet Hastanesi'ne götürülen Çetin, hayatını kaybetti. Başarmak da gözaltına alınıp, tutuklandı. Ayşe Çetin'in, 4 Temmuz 2022'de 7 suç kaydı bulunan Mükerrem Başarmak hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve 15 gün sonra kendi isteği ile şikayetini geri çektiği belirtildi. Şüphelinin kendisini rahatsız etmeye devam etmesi üzerine yeniden mahkemeye başvurup, 25 Temmuz 2022'de, 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

KESER SAPINI 1067 KİLOMETRE VALİZİ İLE YANINDA TAŞIMIŞ

KESER SAPINI 1067 KİLOMETRE VALİZİ İLE YANINDA TAŞIMIŞ

Ayşe Çetin'in ölümüne ilişkin Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında ifade veren Başarmak, Çetin ile 2003 yılında evlendiklerini, 2022 yılının ekim ayında boşandıklarını söyledi. Boşandıktan sonra inşaatta çalışmak için Manisa'nın Salihli ilçesine gittiğini belirten Başarmak, 28 Ağustos 2023'te Ordu'ya döndüğünü söyledi. Manisa'dan yola çıkarken yanına aldığı valize ahşap keser sapını da koyduğunu anlatan Başarmak, "Eski eşim ile her ne kadar görüşmesem de TikTok hesabını sahte hesaplardan takip ettim. Burada yaptığı paylaşımlar nedeniyle kızmıştım. Yanıma aldığım valize, inşaat işlerinde kullandığım ahşap keser sapını da koydum. 16.30-17.00 saatleri arasında eski eşimin ikamet ettiği eve tek başıma gittim. Zile bastım, kapıyı açan olmadı" dedi.

'10-15 DAKİKA VURDUM'

'10-15 DAKİKA VURDUM'

1 saat evin merdivenlerinde bekledikten sonra eski eşinin geldiğini belirten Başarmak, şunları anlattı: "Kendisi ile konuşmak istedim. Teklifimi kabul edip, eve aldı. Evin salon bölümünde ayakta konuştuk. Eşime, neden her akşam TikTok isimli uygulamaya girdiğini ve göğüs dekolteli elbise ile yayın yaptığını sordum. O da bana bağırarak kendisine karışamayacağımı söyledi. Bunun üzerine sinirlendim. Tekme ve tokat atarak darbetmeye başladım. Evin salonunda ayakkabılığın kenarında bulunan yanımda getirmiş olduğum valizdeki ahşap keser sapını aldım. Bu sap ile defalarca vurdum. 10-15 dakika vurdum. Daha sonra polisler geldi. İlk başta kapıyı açmadım. Öldüğünü emniyette öğrendim. Öldürme amacım yoktu."

İddianame, Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Başarmak hakkında 'boşandığı kadını tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet tiktok Ordu
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