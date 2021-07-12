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Ketojenik beslenme nedir? Ketojenik diyeti kimler yapmalıdır?

12.07.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda popülerleşen diyet şekillerinden biri olan ketojenik diyet, ilk zamanlarda sadece bazı rahatsızlıkları olan kişilerin tedavisine destek amacıyla uygulanırken, şimdilerde ise kilo vermek için yapılıyor. Peki Ketojenik beslenme nedir? Ketojenik diyeti kimler yapmalıdır? Detaylar haberimizde...

Çeşitli diyet tiplerinden yalnızca biri olan ketojenik diyet, son yıllarında ön plana çıktı. Önceden bazı hastalıkların tedavi sürecinde desteklemek amacıyla yapılan ketojenik beslenme biçimi, günümüzde daha çok kilo verme nedeniyle uygulanıyor. Vatandaşlar tarafından dikkat çeken bu beslenme biçimini kimleri yapabileceği ve etkileri araştırılıyor. Peki Ketojenik beslenme nedir? Ketojenik diyeti kimler yapmalıdır?

Ketojenik diyet nedir?

Ketojenik diyet, karbonhidrat ve protein kaynaklarının oldukça kısıtlı olduğu ve diyet içeriğinin çok büyük bir kısmının yağlardan oluştuğu diyet türüdür. Yani diyette kullanılan yağın, protein ve karbonhidrat toplamına oranı olarak hesaplanarak yapılmaktadır.

TEDAVİYE EK OLARAK KULLANILIYOR

TEDAVİYE EK OLARAK KULLANILIYOR
Epilepsi hastası olan kişilerin sara nöbetlerinin azaltılmasında etkili olması sebebiyle bu hastalarda nöbetlerin yoğunlaştığı dönemlerde ketojenik diyet yapılabilir. Ancak yetişkin bireylerden çok çocuk epilepsi hastalarına önerilmektedir. Bunun yanı sıra bazı metabolizma hastalıkları, Parkinson, Alzheimer, beyin ve sinir sistemi hastalıkları, otizm, bazı ruhsal hastalıkların tedavi sürecinde uygulanmaktadır.

KETOJENİK DİYET TÜRLERİ

KETOJENİK DİYET TÜRLERİ
Standart Ketojenik Diyet (SKD), Yüksek Proteinli Ketojenik Diyet, Döngüsel Ketojenik Diyet (DKD), ve Hedefe Yönelik Ketojenik Diyet olmak üzere dört çeşidi bulunmaktadır.

KETOJENİK DİYET PLANI NASIL YAPILIR

KETOJENİK DİYET PLANI NASIL YAPILIR
Ketojenik diyetlerde işe içerik hesaplaması yapılarak başlanmalıdır. Bu diyette yer alacak besin miktarlarının birbirlerine olan oranı hesaplanmalıdır. İlk aşamada 5/1, 4/1, 3/1, 2/1, 1/1 gibi oranlardan biri kullanılır. Bu oranlar, beslenmede yer alan toplam yağ miktarının karbonhidrat ve proteinlerin toplamına olan oranını gösterir. Evde yapılacak ise bu diyet yenilen besinlerin gramajı ölçülmelidir.

NELER KULLANILIR?

NELER KULLANILIR?
Ketojenik diyette yumurta tüketilirken kesinlikle ekmek ve tahıllar ile unlu mamuller yer almaz. Bazı ön görülen sebzeler, yağlı tohumlar ve yoğurt gibi süt ürünleri ile zaten karşılanmaktadır. Kalan kısım yağ kaynakları ise krema, kaymak, mayonez, zeytinyağı, tereyağı ve fındık, fıstık, badem, ceviz gibi yağlı tohumlardan karşılanır.
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