Çeşitli diyet tiplerinden yalnızca biri olan ketojenik diyet, son yıllarında ön plana çıktı. Önceden bazı hastalıkların tedavi sürecinde desteklemek amacıyla yapılan ketojenik beslenme biçimi, günümüzde daha çok kilo verme nedeniyle uygulanıyor. Vatandaşlar tarafından dikkat çeken bu beslenme biçimini kimleri yapabileceği ve etkileri araştırılıyor. Peki Ketojenik beslenme nedir? Ketojenik diyeti kimler yapmalıdır?

Ketojenik diyet nedir?

Ketojenik diyet, karbonhidrat ve protein kaynaklarının oldukça kısıtlı olduğu ve diyet içeriğinin çok büyük bir kısmının yağlardan oluştuğu diyet türüdür. Yani diyette kullanılan yağın, protein ve karbonhidrat toplamına oranı olarak hesaplanarak yapılmaktadır.

TEDAVİYE EK OLARAK KULLANILIYOR Epilepsi hastası olan kişilerin sara nöbetlerinin azaltılmasında etkili olması sebebiyle bu hastalarda nöbetlerin yoğunlaştığı dönemlerde ketojenik diyet yapılabilir. Ancak yetişkin bireylerden çok çocuk epilepsi hastalarına önerilmektedir. Bunun yanı sıra bazı metabolizma hastalıkları, Parkinson, Alzheimer, beyin ve sinir sistemi hastalıkları, otizm, bazı ruhsal hastalıkların tedavi sürecinde uygulanmaktadır.

KETOJENİK DİYET TÜRLERİ Standart Ketojenik Diyet (SKD), Yüksek Proteinli Ketojenik Diyet, Döngüsel Ketojenik Diyet (DKD), ve Hedefe Yönelik Ketojenik Diyet olmak üzere dört çeşidi bulunmaktadır.

KETOJENİK DİYET PLANI NASIL YAPILIR Ketojenik diyetlerde işe içerik hesaplaması yapılarak başlanmalıdır. Bu diyette yer alacak besin miktarlarının birbirlerine olan oranı hesaplanmalıdır. İlk aşamada 5/1, 4/1, 3/1, 2/1, 1/1 gibi oranlardan biri kullanılır. Bu oranlar, beslenmede yer alan toplam yağ miktarının karbonhidrat ve proteinlerin toplamına olan oranını gösterir. Evde yapılacak ise bu diyet yenilen besinlerin gramajı ölçülmelidir.