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Kilo vermeyi kolaylaştırır, enerji verir, metabolizmayı motor gibi çalıştırır

23.08.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyetisyenler, kilo vermeyi kolaylaştıran yüksek proteinli besinlerden bir liste oluşturdu. Yabancı kaynaklarda yer alan bu listede yer alan besinlerin kilo vermeyi kolaylaştırdığı, enerji verdiği ve metabolizmayı motor gibi çalıştırdığı öne sürüldü. Kilo vermek isteyenlerin işini kolaylaştıracak, protein zengini besinleri haberimizde bulabilirsiniz.

Günlük olarak yeterince protein alınmadığında sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde kilo vermek mümkün olmayabilir. Hatta kilo vermek neredeyse imkânsız hale gelebilir.

PROTEİNİN KİLO VERMEYE ETKİSİ

Protein zengini besinler daha uzun süre tok kalmanızı sağlar. Açlık hormonlarınızın etkisini azaltır. Protein ayrıca yağ veya karbonhidratlardan daha yüksek bir TEF'e (gıdanın termik etkisi) sahiptir. Bu da onu yediğinizde vücudunuzun daha fazla kalori yaktığı anlamına gelir. Üstelik protein, kas kütlesi oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Yediğiniz an kas yapar: Protein ağırlıklı besinlerYediğiniz an kas yapar: Protein ağırlıklı besinler

KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRAN BESİNLER

Sağlıklı kilo kaybı için yeterince protein tüketmek çok önemli olsa da proteininizin kalitesi de çok önemlidir, özellikle de bol miktarda düşük kaliteli, besin açısından kıt protein olduğu için.

CEVİZ

CEVİZ
Günlük kuruyemiş tüketimini artırmak, düşük obezite riski ile ilişkilidir. Uzun vadede kilo alımını yavaşlatır. Ceviz kilo verme çabalarına yardımcı olmak için en iyilerden biri olarak bilinir. Ceviz tüketmek, uzun süre tok kalmanızı sağlar. Ceviz mükemmel bir alfa-linolenik asit (ALA) kaynağı olan tek ağaç yemişidir.

YEŞİL MERCİMEK

YEŞİL MERCİMEK
Mercimek teknik olarak bakliyat (bakliyat olarak da bilinir) olduğundan, insanlar onları yüksek proteinli bir gıda olarak düşünmeyebilir. Ancak mercimek iyi bir protein ve diğer yararlı vitamin ve besin kaynağıdır. Mercimek yemek vücuda lif, antioksidanlar ve önemli mikro besinler sağlayabilir. Mercimek, kilo vermeyi kolaylaştırır.

SOMON

SOMON
Deniz ürünleri hayranıysanız, kilo verme planınıza somon gibi daha yağlı balıkları eklemeyi düşünebilirsiniz. Omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir diyet, belirli popülasyonlar arasında tokluğun artmasına yardımcı olabilir ve somon balığı bu sağlıklı yağın en iyi kaynaklarından biridir.

SÜZME PEYNİR

SÜZME PEYNİR
Süzme peyniri protein ağırlıklı bir yiyecek olarak düşünmeyebilirsiniz, ancak doğru süzme peynir türünü seçmek size çok az yağ ve şekerle büyük bir protein takviyesi sağlayabilir.
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