Kilo vermeyi kolaylaştırır, enerji verir, metabolizmayı motor gibi çalıştırır

Günlük olarak yeterince protein alınmadığında sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde kilo vermek mümkün olmayabilir. Hatta kilo vermek neredeyse imkânsız hale gelebilir. PROTEİNİN KİLO VERMEYE ETKİSİ Protein zengini besinler daha uzun süre tok kalmanızı sağlar. Açlık hormonlarınızın etkisini azaltır. Protein ayrıca yağ veya karbonhidratlardan daha yüksek bir TEF'e (gıdanın termik etkisi) sahiptir. Bu da onu yediğinizde vücudunuzun daha fazla kalori yaktığı anlamına gelir. Üstelik protein, kas kütlesi oluşturmanıza yardımcı olabilir. Yediğiniz an kas yapar: Protein ağırlıklı besinler

KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRAN BESİNLER

Sağlıklı kilo kaybı için yeterince protein tüketmek çok önemli olsa da proteininizin kalitesi de çok önemlidir, özellikle de bol miktarda düşük kaliteli, besin açısından kıt protein olduğu için.

CEVİZ Günlük kuruyemiş tüketimini artırmak, düşük obezite riski ile ilişkilidir. Uzun vadede kilo alımını yavaşlatır. Ceviz kilo verme çabalarına yardımcı olmak için en iyilerden biri olarak bilinir. Ceviz tüketmek, uzun süre tok kalmanızı sağlar. Ceviz mükemmel bir alfa-linolenik asit (ALA) kaynağı olan tek ağaç yemişidir.

YEŞİL MERCİMEK Mercimek teknik olarak bakliyat (bakliyat olarak da bilinir) olduğundan, insanlar onları yüksek proteinli bir gıda olarak düşünmeyebilir. Ancak mercimek iyi bir protein ve diğer yararlı vitamin ve besin kaynağıdır. Mercimek yemek vücuda lif, antioksidanlar ve önemli mikro besinler sağlayabilir. Mercimek, kilo vermeyi kolaylaştırır.

SOMON Deniz ürünleri hayranıysanız, kilo verme planınıza somon gibi daha yağlı balıkları eklemeyi düşünebilirsiniz. Omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir diyet, belirli popülasyonlar arasında tokluğun artmasına yardımcı olabilir ve somon balığı bu sağlıklı yağın en iyi kaynaklarından biridir.