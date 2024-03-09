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  4. Kimi memur kimi polis! Kod adı: Victoria... MOSSAD ajanlarının gizemli banka hesapları deşifre edildi

Kimi memur kimi polis! Kod adı: Victoria... MOSSAD ajanlarının gizemli banka hesapları deşifre edildi

09.03.2024 08:37
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MİT'in başarılı operasyonu sonucunda İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'a ajanlık yapan birçok isim yakalanmıştı. 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken ajanların Türkiye'deki meslekleri ver banka hesap detaylarına ulaşıldı. Bir ajanın 'Victoria' kod adı kullanarak kendini şirket çalışanı gibi gösterdiği tespit edildi.

MOSSAD'a bilgi sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında özel dedektifin de bulunduğu 7 şüpheli ile ilgili savcılığın sevk yazısı ortaya çıktı. Yazıda, İsrail istihbarat mensubu "Victoria" kod adlı ajanın kendisini "Global Investigative Services" isimli şirket çalışanı olarak tanıttığı, Slovakya ve Güney Afrika GSM'leri üzerinden şüpheli özel dedektif Hamza Turhan A. ile ilk teması 2019 yılında sağladığı ve 9 farklı numarayla temas sağladığı anlatıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan 7 şüpheliden 6'sı "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol şartı uygulandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden "2021 Ekim ayından itibaren farklı tarihlerde açılarak devam eden soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında 57 şüpheli ve sanığın tutukluluğu halen devam etmekte olup, aynı suçtan tutuklu sayısı 63'e yükselmiştir" bilgisini paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklamaya sevk yazısında, İsrail istihbarat mensubu "Victoria" kod adlı ajanın kendisini "Global Investigative Services" isimli şirket çalışanı olarak tanıttığı, Slovakya ve Güney Afrika GSM'leri üzerinden şüpheli özel dedektif Hamza Turhan A. ile ilk teması 2019 yılında sağladığı ve 9 farklı numarayla temas sağladığı anlatıldı.

BANKA HESAPLARI DİKKAT ÇEKTİ

BANKA HESAPLARI DİKKAT ÇEKTİ

Şüpheli Hamza Turan A'nın MASAK araştırma ve tespit raporuna göre şüphelinin 63 adet aktif 35 adet kapatılmış banka hesabının bulunduğu, bu kadar çok sayıda banka hesabı bulunmasının faaliyetleri kapsamında elde ettiği menfaatleri gizleme maksadıyla gerçekleştiği, özellikle Ercan K., Mehmet Y ve Özkan Ş. ile arasında para transferleri bulunduğu ve bunların casusluk kapsamında gerçekleştiği öne sürüldü.

BITCOIN DETAYI

BITCOIN DETAYI

Ayrıca şüphelinin, "Victoria" kod adlı istihbarat mensubu ile para transferi noktasında bitcoin hesabını kullanmak için anlaştıkları ve yaklaşık 1 milyon para çıkışının, 4 milyon para girişinin olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Şüpheli Hamza Turan A'nın banka hesabına İsrail istihbarat servisi mensubu olduğu değerlendirilen Emil Slavov'a ait İsviçre hesabından bin 484 euro para transferinin gerçekleştiği de anlatıldı. Emil Slavov tarafından şüpheli Hamza Turan A'ya toplam 29 bin 491 TL para transferinin gerçekleştiği belirtildi. Şüphelinin telefonunda İsrail istihbarat servisinin yurt dışı numaralarıyla whatsapp ve facetime görüşmeleri yapıldığı, fotoğraflar kısmında İsrail Başkonsolosluğu önünde gerçekleşen eyleme ait görüntülerin bulunduğu, bu görüntülerin de İsrail istihbarat servisiyle paylaşıldığının değerlendirildiği kaydedildi.

İRANLILAR TAKİP EDİLİRKEN AİLE GÖRÜNTÜSÜ VERMİŞLER

İRANLILAR TAKİP EDİLİRKEN AİLE GÖRÜNTÜSÜ VERMİŞLER

Şüpheli Funda K.'nın satış elemanı olarak sigorta kaydının bulunduğu, şüpheli Hamza Turan A. ile gönül ilişkisinin bulunduğu, şüpheli Hamza'nın yönlendirmesi ve talimatıyla yabancı şahsa sahte instagram hesabı üzerinden mesaj atarak irtibat kurup sonrasında şikayetçi olarak karakola çağrılmasını sağladığı, bu şahsın da karakola girerken ve çıkarken görüntülerinin şüpheli Hamza tarafından temin edilerek İsrail istihbarat servisine gönderildiği, şüpheli Hamza ile birlikte hareket ederek casusluk faaliyetlerini gerçekleştirdiği anlatıldı. Şüpheli Funda'nın özellikle İranlı şahısların takip edildiği illerde Hamza ile birlikte bulunduğu ve aile görüntüsü vermek suretiyle dikkat çekmemenin amaçlandığı da vurgulandı.

BİR ŞÜPHELİ VERGİ DAİRESİNE MEMUR

BİR ŞÜPHELİ VERGİ DAİRESİNE MEMUR

Şüpheli Mehmet Y'nin aktif olarak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında memur olarak görev yaptığı, özellikle şirket bazında bazı bilgilere kolayca erişiminin bulunduğu, şüphelinin memur olduğu da dikkate alındığında 24 adet aktif 12 adet kapatılmış banka hesabının bulunmasının olağan akışa uygun olmadığı, şüphelinin hesabına dosya şüphelisi Hamza Turan A'dan farklı tarihlerde toplam 59 bin 501,20 TL para transferi gerçekleştiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mossad mossad ajanı
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