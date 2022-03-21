Kira beyannamesi 2022 son gün ne zaman? Kira gelir vergisi nasıl hesaplanır? Kira beyannamesi ne zaman verilir?

Kira beyannamesi ve kira gelir vergisi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor.Sene boyunca elde edilen kira gelirini beyan etme süresinin son günlerine yaklaşılırken Kira beyannamesi 2022 son gün ne zaman? Kira gelir vergisi nasıl hesaplanır? Kira beyannamesi ne zaman verilir? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntıalr haberimizde.

KİRA BEYANNAMESİ 2022 SON GÜN NE ZAMAN?

Sene boyunca elde edilen kira geliri her yıl, Mart ayında beyan edilmelidir. Mükellefler 1 Ocak – 31 Aralık dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için Mart ayının başında, son gününün akşamına dek beyannamelerini vermelidir.

Kira gelir vergisi hesaplanırken kira gelirinden istisna tutarı (7 bin TL) ve giderler düşülebiliyor.

KİRA GELİR VERGİSİ NASIL HESAPLANIR? 2021 yılında kira geliri 7 bin Türk Lirası'nı aşmayan mülk sahipleri beyanname vermeyecek. Dolayısıyla vergi de ödemeyecekler. Yıl boyunca 7 bin TL'nin üzerinde kira geliri elde edenler ise Mart ayında beyanname vermek durumunda.

Konu hissedarlar için de benzer şekilde işliyor. Kişi başı elde edilen konut kira geliri 7 bin TL'yi geçmiyorsa beyanname verilmeyecek.