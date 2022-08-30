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Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kırtasiye yardımı başvurusu kimler yapabilir, şartları nelerdir?

30.08.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırtasiye yardımı başvuruları ile ilgili detaylar, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için geri sayım devam ederken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu destek ödemesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere yapılmaktadır. Peki Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kırtasiye yardımı başvurusu kimler yapabilir, şartları nelerdir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Kırtasiye yardımı başvuruları okulların açılmasını az bir süre kala vatandaşın gündeminde. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen kırtasiye yardımı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kırtasiye yardımı başvuruları, e-Devlet'ten yapılmaktadır. İhtiyaç sahibi aileler T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle başvuru işlemlerini yapabilirler.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?
Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;
Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,
2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erleri,
2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,
Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),
Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI
Eğitim Öğretim Yardımı Talebi başvuru ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız.:

https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-egitim-ogretim-yardimi-talebi
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kırtasiye yardımı
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