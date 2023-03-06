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Kış aylarının en ciddi tehlikesi! Eksikliği sakatlığa neden olabiliyor... D vitamini eksikliği belirtilerine dikkat!

06.03.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarında yetersiz güneş ışıkları ve soğuk havalar nedeniyle birçok hastalık risklerinde artış görülüyor. D vitamini eksikliğinin kış ayının en büyük problemlerinden olduğu biliniyor. Uzmanlar D vitamini eksikliğine müdahale edilmemesinin ciddi sakatlıklara neden olabileceğini açıklıyor. D vitamini eksikliği belirtilerine dikkat etmek ve bu eksikliği gidermek için doktora başvurmak gerekiyor.

Vücuttaki vitamin eksiklikleri önemsiz görülse de ciddi hastalıkların ve sağlık sorunlarının oluşmasına neden olabiliyor. Kemik sağlığını doğrudan etkilen D vitamininin eksikliği de sakatlıklara neden olabiliyor. Sağlık kuruluşları, D vitamininin "vücuttaki kalsiyum ve fosfat miktarını düzenlemeye yardımcı olduğunu" açıklıyor. Uzmanlar, "herkesin sonbahar ve kış aylarında günlük D vitamini takviyesi almayı düşünmesi gerektiğini" belirtiyor. Vücut, ciltteki doğrudan güneş ışığından D vitamini oluşturduğundan, bulutlu, kasvetli ve karanlık günlerde hiç D vitamini alamayabilirsiniz.

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D vitamini eksikliğinden kaynaklanan sağlık komplikasyonları arasında osteomalazi, osteoporoz ve kırılganlık kırıkları bulunur.

OSTEOMALAZİ

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Versus Arthritis, "osteomalazi, kemiklerin yumuşak ve zayıf hale geldiği bir durumun adıdır" diyor. Kemiğin canlı bir doku olduğunu açıklıyor, bu da eski kemik hücrelerinin sürekli olarak yeni kemik hücreleriyle değiştirildiği anlamına geliyor. Kemiğin içinde yumuşak, hafif bir yapı olan "matris" vardır. Matris, dış kabuğu oluşturan kalsiyum ve fosfor katmanları tarafından korunur.

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Versus Arthritis, "D vitamini vücudunuzdaki kalsiyum ve fosfor seviyelerini kontrol eder" diyor. "Örneğin, D vitamini vücudunuzun yiyeceklerden kalsiyum almasına yardımcı olur, böylece kemikleri güçlendirmek için kullanılabilir." Yeterli D vitamini kaynağı olmadan, güçlü bir koruyucu dış kemik kabuğu oluşturmak için daha az kalsiyum ve fosfor olacaktır. Yumuşak ve zayıf kemikler, düşme veya basit darbeler gibi ağrılı kırılmalara daha yatkındır.

Aşağıdakileri içerebilen başka osteomalazi uyarı işaretleri vardır:

  • Kemik ve eklemlerde hissedilen ağrı
  • Özellikle egzersiz sonrası kas ağrısı ve zayıflığı
  • Yürümede zorluk ve yürüme şeklinizde değişiklik - muhtemelen paytak paytak paytak
  • Kas krampları
  • Düşük kalsiyum seviyeleri nedeniyle ellerde ve ayaklarda karıncalanma.

OSTEOPOROZ

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Mayo Clinic, osteoporozun kemiklerin zayıflamasına ve kırılgan hale gelmesine neden olduğunu belirtiyor. Eğilme veya öksürme gibi hafif hareketler, bu durumu geliştirirseniz kemiğinizin kırılmasına neden olabilir. En yaygın olarak, osteoporozunuz olduğunda kalça, bilek veya omurgada kırıklar meydana gelir.

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Osteoporoz belirtileri şunları içerebilir:

  • Kırık veya çökmüş bir omurun neden olduğu sırt ağrısı
  • Zamanla yükseklik kaybı
  • Kambur bir duruş
  • Beklenenden çok daha kolay kırılan bir kemik.
  • Kırılganlık kırıkları

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NICE, kırılganlık kırıklarının "düşük seviyeli travmanın" neden olduğu kırık kemikleri ifade ettiğini söyledi. NICE, "Osteoporotik kırılganlık kırıkları, önemli ağrılara ve ciddi sakatlıklara neden olabilir" uyarısında bulundu. D vitamini seviyelerinizden endişe ediyorsanız, kan testi ayarlayabilecek olan doktorunuzla konuşun.

D VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

MANTAR

MANTAR

Mantarlar UV ışınlarına maruz kaldıklarında D vitamini üretirler. Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre mantarlar, hayvansal olmayan tek yeterli D vitamini kaynağıdır. Mantarların, D vitamininin kan seviyelerini artırmaya yardımcı olan D2 vitamini ürettikleri bilinmektedir. Bu nedenle, D vitamini eksikliğine karşı mantar tüketebilirsiniz.

YUMURTA SARISI

YUMURTA SARISI

Güne iki yumurta ile başlayan insanlar, güne doğru beslenerek başlıyorlar. Araştırmalar, bütün yumurtaların 37 IU D vitamini içerdiğini ve bu da onları iyi bir kaynak yaptığını bulmuştur. Sadece D vitamini değil, yumurta da gün boyu enerjik hissetmenizi sağlamak için harika bir sağlıklı yağ ve protein kaynağıdır.

GÜÇLENDİRİLMİŞ GIDALAR

GÜÇLENDİRİLMİŞ GIDALAR

Güçlendirilmiş gıda, gıda ve diyet takviyelerinin bir kombinasyonudur. Doğal D vitamini kaynakları sınırlı olduğundan, bazı gıda ürünleri bu besin maddesi ile takviye edilmektedir. Güçlendirilmiş gıdalardaki D vitamini seviyeleri diğer gıda kaynaklarındaki kadar yüksek olmasa da vücudunuzdaki toplam vitamin miktarına katkıda bulunur. Bu nedenle, bir sonraki alışverişinizde satın aldığınız ürünlerin etiketlerini kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

MORİNA BALIĞI KARACİĞER YAĞI

MORİNA BALIĞI KARACİĞER YAĞI

En sık kullanılan takviyelerden biri olan Morina balığı karaciğeri yağı, balık yemeyi sevmeyen kişiler için iyi bir seçenektir. Kalbiniz için iyi olan ve vücuttaki iltihabı azaltan omega-3 yağ asitleri de yüksektir. Ancak, sorunlara yol açabileceğinden bu takviyeyi aşırı tüketmediğinizden emin olun.

YAĞLI BALIKLAR

YAĞLI BALIKLAR

Ton balığı, uskumru ve somon gibi balık çeşitleri iyi birer D vitamini kaynaklarıdır. Araştırmalar, günlük D vitamini seviyenizi karşılamaya yaklaşmanız için bir porsiyon yağlı balığın yeterli olduğunu göstermiştir.

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