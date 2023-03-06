Kış aylarının en ciddi tehlikesi! Eksikliği sakatlığa neden olabiliyor... D vitamini eksikliği belirtilerine dikkat!

Vücuttaki vitamin eksiklikleri önemsiz görülse de ciddi hastalıkların ve sağlık sorunlarının oluşmasına neden olabiliyor. Kemik sağlığını doğrudan etkilen D vitamininin eksikliği de sakatlıklara neden olabiliyor. Sağlık kuruluşları, D vitamininin "vücuttaki kalsiyum ve fosfat miktarını düzenlemeye yardımcı olduğunu" açıklıyor. Uzmanlar, "herkesin sonbahar ve kış aylarında günlük D vitamini takviyesi almayı düşünmesi gerektiğini" belirtiyor. Vücut, ciltteki doğrudan güneş ışığından D vitamini oluşturduğundan, bulutlu, kasvetli ve karanlık günlerde hiç D vitamini alamayabilirsiniz.

D vitamini eksikliğinden kaynaklanan sağlık komplikasyonları arasında osteomalazi, osteoporoz ve kırılganlık kırıkları bulunur.

OSTEOMALAZİ

Versus Arthritis, "osteomalazi, kemiklerin yumuşak ve zayıf hale geldiği bir durumun adıdır" diyor. Kemiğin canlı bir doku olduğunu açıklıyor, bu da eski kemik hücrelerinin sürekli olarak yeni kemik hücreleriyle değiştirildiği anlamına geliyor. Kemiğin içinde yumuşak, hafif bir yapı olan "matris" vardır. Matris, dış kabuğu oluşturan kalsiyum ve fosfor katmanları tarafından korunur.

Versus Arthritis, "D vitamini vücudunuzdaki kalsiyum ve fosfor seviyelerini kontrol eder" diyor. "Örneğin, D vitamini vücudunuzun yiyeceklerden kalsiyum almasına yardımcı olur, böylece kemikleri güçlendirmek için kullanılabilir." Yeterli D vitamini kaynağı olmadan, güçlü bir koruyucu dış kemik kabuğu oluşturmak için daha az kalsiyum ve fosfor olacaktır. Yumuşak ve zayıf kemikler, düşme veya basit darbeler gibi ağrılı kırılmalara daha yatkındır.

Aşağıdakileri içerebilen başka osteomalazi uyarı işaretleri vardır:

Kemik ve eklemlerde hissedilen ağrı

Özellikle egzersiz sonrası kas ağrısı ve zayıflığı

Yürümede zorluk ve yürüme şeklinizde değişiklik - muhtemelen paytak paytak paytak

Kas krampları

Düşük kalsiyum seviyeleri nedeniyle ellerde ve ayaklarda karıncalanma.

OSTEOPOROZ

Mayo Clinic, osteoporozun kemiklerin zayıflamasına ve kırılgan hale gelmesine neden olduğunu belirtiyor. Eğilme veya öksürme gibi hafif hareketler, bu durumu geliştirirseniz kemiğinizin kırılmasına neden olabilir. En yaygın olarak, osteoporozunuz olduğunda kalça, bilek veya omurgada kırıklar meydana gelir.

Osteoporoz belirtileri şunları içerebilir:

Kırık veya çökmüş bir omurun neden olduğu sırt ağrısı

Zamanla yükseklik kaybı

Kambur bir duruş

Beklenenden çok daha kolay kırılan bir kemik.

Kırılganlık kırıkları

NICE, kırılganlık kırıklarının "düşük seviyeli travmanın" neden olduğu kırık kemikleri ifade ettiğini söyledi. NICE, "Osteoporotik kırılganlık kırıkları, önemli ağrılara ve ciddi sakatlıklara neden olabilir" uyarısında bulundu. D vitamini seviyelerinizden endişe ediyorsanız, kan testi ayarlayabilecek olan doktorunuzla konuşun.