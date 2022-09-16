HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kışın hastalık görmek istemiyorsanız bu balığı yiyin: İyi gelmediği hastalık yok

Kışın hastalık görmek istemiyorsanız bu balığı yiyin: İyi gelmediği hastalık yok

16.09.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbahar aylarına girince hastalıklar yayılmaya başlıyor. Sürekli yaşanan hava değişimleri hasta ederken kapalı alanların iyice havalandırılmaması hastalıkların bulaşmasına neden oluyor. Hasta olmamak için beslenmenize oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Bu sebeple kışın yenilen yiyecekler sağlık için daha büyük önem taşıyor. Palamut balığı birçok hastalık için mucizevi etkiler sağlıyor.

Balıkların içerisinde yer alan yüksek Omega-3 sağlık için oldukça önem taşıyor. Uzmanlar özellikle kış aylarında haftada 2 defa balık yemenizi öneriyorlar. Balıkların türlerine göre faydaları değişim gösterebiliyor. Palamut balığı en faydalı balıklar arasında bulunuyor. Eylül ayında yenilmeye başlanan palamut balığı hastalıklara karşı tam koruma sağlıyor. Palamut balığının faydalarının bilinip daha fazla tüketilmesi gerekiyor. Bu balık kalp hastalıklarına ve felce neden olan kolesterole karşı oldukça etkili sonuçlar veriyor.

PALAMUT BALIĞININ FAYDALARI

HAFIZAYI KUVVETLENDİRİYOR

HAFIZAYI KUVVETLENDİRİYOR
Palamut balığının en bilinen özelliklerinden biri de sinir sistemini iyileştirmesi. Sinir sistemi içerisinde kötü hücrelerin oluşmasını engelleyen palamut balığı, hafıza dostu olarak da dikkat çekiyor. Düzenli bir tüketimde palamut balığı hafızayı kuvvetlendiriyor.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLÜYOR

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLÜYOR
Palamut balığı, saç sağlığına olumlu etkileri sayesinde sıklıkla tüketilen deniz ürünleri arasında yer alıyor. Saç dökülmesi ya da saçkıran gibi problemler yaşıyorsanız palamut tüketerek tüm bu sorunları ortadan kaldırabilirsiniz. Saç köklerine doğrudan etki etmesi ile nam salan palamut balığı, saçların dökülmesini de engelliyor. Saçlara gürlük ve parlaklık katıyor.

KOLESTEROLÜ DÜZENLİYOR

KOLESTEROLÜ DÜZENLİYOR
Palamut yoğun miktarda potasyum içermektedir. Potasyum maddesi de kolesterol için oldukça iyi gelmektedir. Kolesterol hastalarına doktorlar tarafından palamut tüketilmesi önerilmektedir. Palamut böylece yükselmiş kolesterolü dengeler ve kişinin daha iyi ve daha rahat hissetmesini sağlar. Palamut ayrıca kan basıncını da azaltmaktadır. Kolesterolün kan basıncından kaynaklı olarak yükseldiği bilinmektedir. Doğrudan kan basıncını azaltmaları açısından palamut tüketimi son derecede önemlidir.

CİLT LEKELERİNİ GİDERİYOR

CİLT LEKELERİNİ GİDERİYOR
Çeşitli sebeplerden ötürü ciltte bazı lekelenmeler ortaya çıkabilmektedir. Palamut bu noktada en faydalı ve besin değerleri yüksek olan balıklardan biri olarak biliniyor. Palamut içermiş olduğu zengin besin değerleri ile birlikte cildi daha parlak bir görünüme kavuşturmaktadır. Düzenli olarak mevsiminde tüketilmesi durumunda palamut ciltteki tüm lekelenmeleri ortadan kaldırır. Böylece cildiniz daha parlak ve daha canlı görünür.

GÖZ SAĞLIĞINI KUVVETLENDİRİYOR

GÖZ SAĞLIĞINI KUVVETLENDİRİYOR
Bunların yanı sıra göz sağlığı için de palamut yenilmesi tavsiye ediliyor. Görme bozukluklarına iyi gelmesi dışında gece görüşünü de kuvvetlendiriyor. Göz sağlığınızı korumak için gönül rahatlığı ile palamut tüketebilirsiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
balık omega 3 palamut kolesterol saç dökülmesi saç kıran Göz hastalık diş faydaları omega3 içeren yiyecekler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Programı erken bitirmek zorunda kaldılar...

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Programı erken bitirmek zorunda kaldılar...

Tapulu arazisine geldiğinde şaşkına döndü: Evime giremiyorum

Tapulu arazisine geldiğinde şaşkına döndü: Evime giremiyorum

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde!

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde!

Gökçek'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Gökçek'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Putin'den dünyaya mesaj: Hazırız

Putin'den dünyaya mesaj: Hazırız

Sosyal medyada gündem olmuştu! 'Müdür WC' için açıklama geldi

Sosyal medyada gündem olmuştu! 'Müdür WC' için açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Cesediyle yemek yaptı! İfadesi kan dondurdu

Cesediyle yemek yaptı! İfadesi kan dondurdu

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Müstehcen pozlarını satıyor! Eski kocasını ifşa etti

Müstehcen pozlarını satıyor! Eski kocasını ifşa etti

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.