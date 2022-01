Kışın şifa deposu, ama! Portakal ile ilgili mutlaka bilmeniz gerekenler

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik “Güçlü bağışıklık deyince akla ilk olarak C vitamini geliyor. Solunum yolu enfeksiyonları, grip ve Covid-19’a karşı vücuda etkin olarak destek verdiği düşünülen C vitaminini doğal kaynaklardan, yeterli ve doğru şekilde almak oldukça önemli. Kışın sağlık deposu portakal, günde bir orta boy tüketildiğinde günlük C vitamini ihtiyacımızı neredeyse karşılıyor. İçerdiği yüksek C vitaminin yanı sıra, potasyum, folik asit ve sitrat ile hücre hasarını engelliyor, bağışıklık sistemini destekleyerek mikroorganizmalara karşı vücudu koruyor.

PORTAKALIN 10 ÖNEMLİ FAYDASI

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, portakalın 10 önemli faydasını şöyle sıralıyor;

Bağışıklık sistemini destekler, mikroorganizmalara karşı vücudu korur.

Romatoid artrit gibi hastalıklarda inflamasyonu azaltır.

Daha dinç, enerjik hissetmenizi sağlar.

İçerdiği lif ve potasyum ile kalp sağlığı için faydalıdır.

Kolesterolü düşürür.

Zengin A vitamini içeriği ile göz sağlığına iyi gelir.

Yara iyileşmesini hızlandırır.

Kolajen sentezini destekleyerek cilt sağlığını korur.

Böbrek taşı oluşumunu engeller.

Hücre hasarını engelleme ve kansere neden olan serbest radikallerle savaşan antioksidanlardan zengindir.

Ancak portakaldan en yüksek faydayı alabilmek için bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, o kuralları anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.