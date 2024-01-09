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  4. Kız öğrenciler sokak ortasında birbirine girdi! Kavga görüntüleri sosyal medyada gündem olunca soruşturma başlatıldı

Kız öğrenciler sokak ortasında birbirine girdi! Kavga görüntüleri sosyal medyada gündem olunca soruşturma başlatıldı

09.01.2024 20:22 | Son Güncelleme:
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Antalya'nın Alanya ilçesinde lise öğrencisi kızlar arasında küfür ettikleri iddiasıyla kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Çevredeki diğer öğrenciler ise kavgayı ayırmak yerine cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından okul idaresi öğrenciler hakkında soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Şekerhane Mahallesi'nde bulunan bir lisede okuyan 4 kız öğrenci arasında birbirlerine küfür ettikleri iddiasıyla kavga çıktı. Okulun karşısında bulunan ara sokakta karşılayan kız öğrenciler kısa bir tartışmanın ardından birbirlerine girdi.


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Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada kızlar birbirlerinin saçlarını çekerek tekmeleyip yerde sürükledi.
Kavgayı çevrede bulunan vatandaşlar ayırdı.
Diğer öğrencilerin cep telefonu ile çektiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimi, disiplin soruşturması başlattı.
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Anahtar Kelimeler:
Alanya kavga
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