Kız öğrenciler sokak ortasında birbirine girdi! Kavga görüntüleri sosyal medyada gündem olunca soruşturma başlatıldı

Edinilen bilgiye göre, Şekerhane Mahallesi'nde bulunan bir lisede okuyan 4 kız öğrenci arasında birbirlerine küfür ettikleri iddiasıyla kavga çıktı. Okulun karşısında bulunan ara sokakta karşılayan kız öğrenciler kısa bir tartışmanın ardından birbirlerine girdi.



