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  4. Kızını sokak ortasında katleden babadan ilk sözler! Otoparktaki cinayet bağlantısı: Dilan'ın sevgilisi çıktı...

Kızını sokak ortasında katleden babadan ilk sözler! Otoparktaki cinayet bağlantısı: Dilan'ın sevgilisi çıktı...

28.02.2024 11:28
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Adana'da birbirini saatler arayla izleyen iki cinayetin perde arkası aralandı. Kentte 19 yaşındaki Dilan'ı babası Turhan Özdemir'in sokak ortasında bıçakla katletmesinin şoku atlatılamamışken sadece saatler sonra otoparkta işlenen cinayet dehşetin dozunu artırmıştı. Otoparktaki cinayetin Dilan Özdemir'le bağlantısı ortaya çıktı. Katil baba kızını neden öldürdüğünü açıklayıp tutuklandı.

Adana haftaya saatler arayla işlenen bağlantılı iki cinayetin şokuyla başladı, kanlı günden çarpıcı detaylar ortaya çıkarken yeni gelişmeler de yaşandı. Otoparkta Selam Şenci'yi (26) üstünde zıplayarak öldüresiye döven şahıslar firarda. Şenci'nin, babasının öldürdüğü Dilan'ın sevgilisi olduğu öğrenildi. Otoparkta feci şekilde öldürülen Şenci'nin katilleri hala firarda ancak onların da "Dilan'ı korumadığı" gerekçesiyle öldürdüğü öne sürülüyor. İşte Adana'daki öz kızını öldüren baba ile başlayan dehşetin detayları...

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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DİLAN'I BABASI, SEVGİLİSİNİ DE ARKADAŞLARI ÖLDÜRDÜ

İlk olay, 26 Şubat günü Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Turhan Özdemir (54) kızının uyuşturucu kullanıp sattığını ve kötü yola düştüğünü öne sürdü.

Sokakta karşılaşınca baba Özdemir, kızı Dilan Özdemir (19) ile kavgaya tutuştu. Kavga sırasında baba, kızını karın ve göğüs bölgesinden defalarca bıçakladı. Genç kız kanlar içerisinde yere yığılırken, baba olay yerinden kaçtı.

Dilan Özdemir, çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Dilan Özdemir burada hayatını kaybetti. Baba Turhan Özdemir ise polis ekipleri tarafından yakalanarak cinayet büro amirliğine teslim edildi.

3 SAAT SONRA SEVGİLİSİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

3 SAAT SONRA SEVGİLİSİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

İkinci olay ise Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Dilan Özdemir’in ölüm haberi alan arkadaşları, Dilan’ın sevgilisi Selam Şenci'yi (26) bir iş merkezinin otoparkına çağırdı.

Otoparka gelen Şenli, Dilan'ı korumadığı iddiasıyla kızlı erkekli grubun saldırısına uğradı. Ardından gruptaki herkes Şenci’ye saldırıp öldüresiye darp etti.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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