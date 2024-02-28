Kızını sokak ortasında katleden babadan ilk sözler! Otoparktaki cinayet bağlantısı: Dilan'ın sevgilisi çıktı...

Adana haftaya saatler arayla işlenen bağlantılı iki cinayetin şokuyla başladı, kanlı günden çarpıcı detaylar ortaya çıkarken yeni gelişmeler de yaşandı. Otoparkta Selam Şenci'yi (26) üstünde zıplayarak öldüresiye döven şahıslar firarda. Şenci'nin, babasının öldürdüğü Dilan'ın sevgilisi olduğu öğrenildi. Otoparkta feci şekilde öldürülen Şenci'nin katilleri hala firarda ancak onların da "Dilan'ı korumadığı" gerekçesiyle öldürdüğü öne sürülüyor. İşte Adana'daki öz kızını öldüren baba ile başlayan dehşetin detayları...

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

