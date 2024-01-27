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  4. Kömür diye dağıttılar, taş çıktı! Sosyal medyada tepki çeken olayda Vali devreye girdi

Kömür diye dağıttılar, taş çıktı! Sosyal medyada tepki çeken olayda Vali devreye girdi

27.01.2024 11:28 | Son Güncelleme:
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Kömür denilince akla gelen ilk şehir olan Zonguldak'ta yaşanan olay kısa sürede tepki çekti. Yardım amaçlı dağıtılan kömürlerin içinden taş çıktı. Kömür verilenlerden bazıları fotoğraflar çekerek duruma tepki gösterirken bazıları bir daha yardım dağıtılmaz korkusuyla şikayet etmedi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu yaşananların ardından devreye girerek eksiklerin telafi edileceğini belirtti.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kömür çuvallarında, 'kabul edilebilir düzeyin üstünde' taş çıkmasıyla ilgili, süreçle ilgilendiklerini, mağduriyeti gidereceklerini söyledi. İlgili kurumların sözleşmelerinde sorun çıkması halinde telafi edileceğinin garanti altına alındığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Dağıtılan kömürle ilgili sorun yaşayanların mutlaka vakfımıza iletmesini bekliyoruz" dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Zonguldak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 2023-2024 kışı için merkez ilçede 3 bin haneden her birine 800'er kilo olmak üzere toplam 2 bin 400 ton kömür dağıtımı planladı. Kasım ayında başlayan dağıtım süreci, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) himayesinde kömür sevkiyatı yapıldıkça devam etti.

VALİLİK DEVREYE GİRDİ

VALİLİK DEVREYE GİRDİ

Ocak ayında dağıtılan kömürlerde taş olduğunu öne süren vatandaşlardan bazısı, sosyal medyadan tepki gösterdi, bazısı da Valiliğe başvuru yaptı. Yüzde 10 ve altındaki taş oranı, kömürün yapısı gereği kabul edilebilir olsa da yapılan incelemelerde bazı kömür çuvallarından 'kabul edilebilir düzeyin üstünde' taş tespit edildi.

Konuyla ilgili inceleme başlatan Valilik, tespit edilen 70 haneye ilave kömür desteği verildiğini ve çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

VATANDAŞA ÇAĞRI

VATANDAŞA ÇAĞRI

Yardım amacıyla devletin satın aldığı kömürlerde, taş oranının yüksek olması gibi hatalı durumlarda yapılan sözleşmenin, zararın firma tarafından telafi edilmesini garanti altına aldığını ifade eden Vali Osman Hacıbektaşoğlu, "Gerekli vasıflara sahip kömürü ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz.

Şimdiye kadar bize ulaşan, tespit edilen vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderdik. Dağıtılan kömürle ilgili sorun yaşayanların mutlaka vakfımıza iletmesini bekliyoruz. Bize ulaşan vatandaşlarımızın da mağduriyetlerini de gidereceğiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Vali Zonguldak kömür yardım
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