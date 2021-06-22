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Konserler başlayacak mı? Konserler ne zaman başlayacak?

22.06.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Mayıs tarihinde yapılan son kabine toplantısından sonra gözler 21 Haziran tarihinde yapılan kabine toplantısına çevrildi. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Müzik ve konser üzerine söylediği şeyler ise sosyal medyada büyük tepkiyi yol açtı. Peki konserler başlayacak mı? Konserler ne zaman başlayacak?

21 Haziran tarihinde yapılan Kabine Toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni kararlar hakkında açıklamalar yaptı. Konser verilmesi ve müzikle ilgili de yaptığı açıklamalar merak edilirken, İçişleri Bakanlığı’ndan henüz 1 Temmuz genelgesi yayınlanmadı.

Konserler ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasağının tamamen kaldırılacağını açıkladı.
Konserler ile ilgili net bir açıklama yapılmasa da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müzik ile ilgili söyledikleri özellikle sosyal medyada ve siyasiler arasından büyük bir tepki aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada; “1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz. Kimse kusura bakmasın gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur.” Dedi.
İçişleri Bakanlığı’nın 1 Temmuz genelgesi henüz yayınlanmadı. Bu sebeple alınan bu kararın şu an için hangi durumlarda veya nereleri kapsayacağı hakkında net bir bilgi yok.
Bunun dışında Erdoğan yasaklarla ilgili olarak; “1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Şehirlerarası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.'' Dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanlığı Kabine Toplantısı

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