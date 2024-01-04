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  4. Konya'da bulundu! Bir ilk oldu '5 yıl içinde ortadan kalkacak' Çıktığı gezintide fark etti... Hemen harekete geçtiler

Konya'da bulundu! Bir ilk oldu '5 yıl içinde ortadan kalkacak' Çıktığı gezintide fark etti... Hemen harekete geçtiler

04.01.2024 10:52 | Son Güncelleme:
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Konya, Geyik Dağları 2600 rakımda Hasan Hüseyin Kahriman'ın bulduğu, 'sirk buzulu' varlığı kanıtlandı. Akademisyenler "Arazi çalışmasıyla güncel buzulların varlığı doğrulandı. Bu, bilimsel olarak Geyik Dağı’nda güncel bir buzul varlığını tanımlayıp doğrulayan ilk çalışma. 2010'dan 2023'e dek 13 yıllık sürede buzulların yüzde 82’sinin eridiği görülüp küresel sıcaklıkların arttığı dönemde önümüzdeki yıllarda buzulların tamamen ortadan kalkacağı ifade edilebilir" dedi.

Doğa gezgini Hasan Hüseyin Kahriman, Orta Toros Dağları’nda, Taşeli Platosu'nda kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan Konya, Karaman ve Antalya’nın sınırlarını oluşturan 2 bin 877 rakımlı Geyik Dağları’na gezintiye çıktı. Kahriman, gezinti sırasında dağın 2 bin 600 rakımında buzul yatağı olduğunu tespit etti. DHA'nın görüntülediği buzul yatağını inceleyen Necmettin Erbakan Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Pınar, bunun sirk buzulu (Çanak buzu, dağların yamaçlarında oluşur) olduğunu söyledi.

Keşfet

GEYİK DAĞLARI’NDAKİ BUZULLARIN BİLİMSEL VARLIĞI DOĞRULANDI

Sirk buzulunun kamuoyunda duyulmasının ardından Ardahan Üniversitesi’nden Dr. Ferhat Keserci, İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cihan Bayrakdar, Dr. Gülan Güngör, Dr. Mahsum Bozdoğan, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Dr. Ergin Canpolat, Munzur Üniversitesi’nden Doç. Dr. Zeynel Çılğın, buzulla ilgili bilimsel çalışmalara başladı.

Akademisyenler araştırmalar sonucunda 'Geyik Dağı Güncel Buzulları ve Morfometrik Özellikleri' isimli makaleyi hazırladı.

"DAHA ÖNCEKİ ÇALIŞMALARDA TESPİT EDİLEMEMİŞTİR"

"DAHA ÖNCEKİ ÇALIŞMALARDA TESPİT EDİLEMEMİŞTİR"

Makalede, ''Geyik Dağları, Geç Kuvaterner boyunca yoğun ve tekrarlanan buzullaşmalara maruz kalmıştır. Güncel bir buzulun varlığı bölgede yapılan daha önceki çalışmalarda doğrulanmamış veya tespit edilememiştir." ifadeleri kullanıldı.

"GÜNCEL BUZULLARIN VARLIKLARI DOĞRULANMIŞTIR"

"GÜNCEL BUZULLARIN VARLIKLARI DOĞRULANMIŞTIR"

Makalede "Bölgede yerel gezgin olan Hasan Hüseyin Kahriman’ın 27 Ekim 2023'te buzul varlığını sosyal medya aracılığıyla aktarması üzerine buzulları tanımlamak ve yerlerini belirlemek için uzaktan algılama yöntemleri kullanılmış ve Geyik Dağı’na yapılan arazi çalışması ile güncel buzulların varlıkları doğrulanmıştır." denildi.

"İLK ÇALIŞMA"

"İLK ÇALIŞMA"

Devamında "Bu çalışma aynı zamanda bilimsel olarak Geyik Dağı’nda güncel bir buzulun varlığını tanımlayan ve doğrulayan ilk çalışmadır." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya buzul
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