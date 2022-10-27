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Konya’da “Nefes-2” operasyonu: 3 gözaltı

27.10.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da polis ekipleri bandrolsüz tütün mamulü ve makaron satışı yapan şüphelilere yönelik “Nefes-2” operasyonu düzenledi.

Konya’da polis ekipleri bandrolsüz tütün mamulü ve makaron satışı yapan şüphelilere yönelik “Nefes-2” operasyonu düzenledi. İş yeri ve depolara yapılan baskınlarda, çok sayıda tütün mamulü ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde kaçak tütün ve ürünleriyle mücadele çerçevesinde ülke genelinde “Nefes-2” operasyonu düzenlendi. Devletin vergi kayıplarının ve haksız kazancın önlenmesi, yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. KOM ekipleri tarafından merkez Selçuklu ilçesinde belirlenen 2 iş yeri, 2 depo ve 1 araçta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 1 milyon 33 bin adet boş makaron, 40 bin adet gümrük kaçağı sigara, 42 bin 500 adet doldurulmuş sigara, 350 kilogram kıyılmış tütün ve nargile tütünü, 63 adet nargile takımı, 5 adet sigara dolum makinesi, 3 adet hava kompresörü, 20 adet elektronik sigara ve bu sigaralara ait yüzlerce likit ele geçirilerek el konuldu.

Vitrininde makine, deposunda koliler dolusu kaçak sigara olan iş yeri polisin dikkatinden kaçmadı
Öte yandan, merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi’nde bir iş yerinde operasyonlar çerçevesinde yapılan aramalarda, polis ekipleri iş yerinin bitişiğinde bulunan ve tabelasında makine-otomosyon yazan dükkandan şüphelenerek iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda iş yerindeki makinelerin arasında ve depo kısmında koliler halinde binlerce paket gümrük kaçağı sigara, kıyılmış tütün ve kaçak makaron ele geçirildi. Olaylarla ilgili 3 şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Konya’da “Nefes-2” operasyonu: 3 gözaltı

Konya’da “Nefes-2” operasyonu: 3 gözaltı

Konya’da “Nefes-2” operasyonu: 3 gözaltı

Konya’da “Nefes-2” operasyonu: 3 gözaltı

Konya’da “Nefes-2” operasyonu: 3 gözaltı

Konya’da “Nefes-2” operasyonu: 3 gözaltı

Konya’da “Nefes-2” operasyonu: 3 gözaltı
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Konya

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