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    4. 'Korona döneminde biz bunu çok yedik! Doğal antibiyotik' Kimse bilmiyor ama Siirt'te sofradan eksik etmiyorlar 'Kilosu 150 TL'

    'Korona döneminde biz bunu çok yedik! Doğal antibiyotik' Kimse bilmiyor ama Siirt'te sofradan eksik etmiyorlar 'Kilosu 150 TL'

    08.02.2024 15:31 | Son Güncelleme:
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    Kış mevsiminin şifa kaynağı olan geleneksel lezzetlerden ’kurut’, alıcısını bekliyor. Uzun süre muhafaza etmek amacıyla yoğurdu kurutma yöntemi ile üretilen kurut, emziren annelerin sütünü artıyor ve doğal antibiyotik olarak hastalıklara iyi geldiği belirtiliyor.

    Kendine özgü tadıyla zamanın en çok tüketilen ürünlerin başında geldiğini ve son zamanlarda ürüne olan ilginin azaldığını belirten Siirt esnafından Hasan Akgül; kurutun tansiyon, şeker, kalp gibi hastalıklara iyi geldiğini söyledi. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    KURUT NASIL YAPILIR?

    Kurutun özellikle soğuk geçen kış günlerinde sofralardan eksik olmadığını belirten Akgül, "Yüksek iklimli yaylalarda tereyağı yayıktan yapıldığı zaman yayığın altında kalan ayran ilk önce süzülüyor, odun ateşinde süzüldükten sonra kaynatılıyor. Kaynatıldıktan sonra şu kıvama alıyor. Bu da bir çeşit kuruttur. Bunun içinde katkı maddesi olarak bir tek kaya tuzu var. Kaya tuzuyla şu şekli alıyor. Ondan sonra güneşte kurutuluyor. Güneşte kurutulduğu zaman bakterilerle birlikte kurutuluyor. Laktik bakteri denilen bir bakteri türü bu ürüne ilave edildiği zaman daha da zenginleşiyor." şeklinde konuştu.

    KURUTUN FAYDALARI NELER?

    KURUTUN FAYDALARI NELER?

    Akgül, "Bu kurutun tıbben açıklanmış faydaları var. Özellikle anne sütüne faydalıdır. Doğal antibiyotik diyebiliriz." dedi.

    "KORONA DÖNEMİNDE BİZ BUNU ÇOK TÜKETTİK"

    "KORONA DÖNEMİNDE BİZ BUNU ÇOK TÜKETTİK"

    Akgül, "Korona döneminde biz bunu çok tükettik. Bağışık sistemini gerçekten de kuvvetlendiriyor. Hastalıklarla savaşıyor. Bir nevi ilaçtır, yani doğal bir ilaçtır." ifadelerini kullandı.

    KURUT FİYATI NE KADAR?

    KURUT FİYATI NE KADAR?

    Fiyatıyla ilgili de bilgi veren Akgül, "Fiyatları şu anda kilogramı 150 TL ile 200 TL arasında değişiyor. Toptan 150 liraya veriyoruz. Perakende ise kilo işi 200 liraya veriyoruz" dedi.

    Kurutu çok sevdiklerini ve kışın sürekli tükettiğini belirten müşteri Hüseyin Yıldız ise "Kurutu çok seviyoruz, herkese tavsiye ediyoruz" diye konuştu. (İHA)

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    Siirt sağlıklı yiyecekler Kalp‎
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