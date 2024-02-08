'Korona döneminde biz bunu çok yedik! Doğal antibiyotik' Kimse bilmiyor ama Siirt'te sofradan eksik etmiyorlar 'Kilosu 150 TL'

Kurutun özellikle soğuk geçen kış günlerinde sofralardan eksik olmadığını belirten Akgül, "Yüksek iklimli yaylalarda tereyağı yayıktan yapıldığı zaman yayığın altında kalan ayran ilk önce süzülüyor, odun ateşinde süzüldükten sonra kaynatılıyor. Kaynatıldıktan sonra şu kıvama alıyor. Bu da bir çeşit kuruttur. Bunun içinde katkı maddesi olarak bir tek kaya tuzu var. Kaya tuzuyla şu şekli alıyor. Ondan sonra güneşte kurutuluyor. Güneşte kurutulduğu zaman bakterilerle birlikte kurutuluyor. Laktik bakteri denilen bir bakteri türü bu ürüne ilave edildiği zaman daha da zenginleşiyor." şeklinde konuştu.