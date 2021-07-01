Koronavirüs atlatanlar ne zaman aşı olacak? Covid olanların aşı olma süresi düşürüldü!

Türkiyede toplam yapılan aşı sayısı 50 milyon 192 bin 681'e ulaşırken 1.doz uygulanan kişi sayısı 35 milyon 4 bin 366, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 15 milyon 188 bin 315 oldu. Aşılama çalışmaları hızla devam ederken koronavirüsü atlatanlar ne zaman aşı olacağını araştırmaya koyuldu. Covid olanların aşı olma süresi düşürüldüğü Bakan Koca tarafından açıklandı. Peki Koronavirüs atlatanlar ne zaman aşı olacak? İşte ayrıntılar...
Koronavirüsü atlatanlar ne zaman aşı olabilir?
30 Haziran Çarşamba Bilim Kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Bakan Koca aşı sürecine ilişkin önemli bilgileri basın aracılığı ile Türkiye'ye paylaştı.
Bakan Koca koronavirüsü atlatan vatandaşların hatırlatma dozu denilen aşıyı 6 ay yerine 3 ay sonra olabileceğini ifade etti. Covid aşısı olma süresi 3 ay azaltıldı.
İKİNCİ DOZ 4 HAFTA SONRA OLUNACAK
Geçtiğimiz gün yapılan açıklamaların devamında Bakan Koca, elde edilen verilerin değerlendirilmesinin ardından Biontech'in ilk dozunu olan kişilerin ikinci dozunu 4 haftanın ardından olacağını söyledi.
3. DOZ AŞI
İki doz aşısı yapılmış 50 yaş ve üzeri kişiler ile sağlık çalışanları ise 1 Temmuz itibariyle 3. doz aşı randevusu alabilir.
Açıklamalarının devamında Bakan Koca, Biontech firmasının Türkiye için ürettiği aşıların tedarik edildiğini bildirdi.
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