Koronavirüs atlatanlar ne zaman aşı olacak? Covid olanların aşı olma süresi düşürüldü!

Türkiyede toplam yapılan aşı sayısı 50 milyon 192 bin 681'e ulaşırken 1.doz uygulanan kişi sayısı 35 milyon 4 bin 366, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 15 milyon 188 bin 315 oldu. Aşılama çalışmaları hızla devam ederken koronavirüsü atlatanlar ne zaman aşı olacağını araştırmaya koyuldu. Covid olanların aşı olma süresi düşürüldüğü Bakan Koca tarafından açıklandı. Peki Koronavirüs atlatanlar ne zaman aşı olacak? İşte ayrıntılar...