"Koruyucu Aile Günü nedir?" , "Koruyucu Aile ne demek?" sorularının yantıları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı 30 Haziran'ın Koruyu Aile Günü olmasına ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte ayrıntılar...

Koruyucu Aile Günü nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanmasına ilişkin genelge imzaladı ve bu genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu genelgede çocukların maddi ve manevi yönden sağlıklı büyüyebilmesi için aileye ihtiyacı olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin çocuğun üzerinde etkisinin büyük olduğunu ve çocuğu topluma kazandırmak için ailenin rolünün çok önemli olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelerin görevleri yerine getirmediği takdirde çocukların devlet tarafından korunduğunu ve koruyucu ailenin amacının da ailesinden sevgi, saygı, şefkat görmemiş çocuklara yuva vermek olduğunu belirtti.

KORUYUCU AİLE GÜNÜ NE DEMEK? KORUYUCU AİLE GÜNÜ NEDİR? Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihte uzun yıllardır çocuk korumalarına ilişkin önemli hizmet veren Ankara Himaye-i Etfal Cemiyetinin kuruluş tarihi 30 Haziran olduğu için Koruyucu Aile Günü'nün de 30 Haziran'da kutlanacağını belirtti.