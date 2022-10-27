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Köşk’te okul kantinleri denetlendi

27.10.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Köşk ilçesinde zabıta ekipleri, okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.Köşk Belediyesi ekipleri halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Aydın’ın Köşk ilçesinde zabıta ekipleri, okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.

Köşk Belediyesi ekipleri halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede 2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın başlamasıyla birlikte Köşk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi. Kantinlerde hijyen ve sağlık kurallarını kontrol eden zabıtalar, raflardaki ürünlerin etiket ve son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Okul kantin denetimlerini büyük bir titizlikle gerçekleştirdiklerini ve denetimlerin devam edeceğini belirten Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, “Hemşehrilerimizin sağlığı, huzuru ve esenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görevinin başında olan Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerindeki denetimlerini artırdı. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlığı bizler için çok önemli. Bu konuda Köşk Belediyesi olarak üzerimize düşenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Kurallara ve tedbirlere uyan tüm okul kantin işletmecilerimize teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz, çocuklarımızın ve hemşehrilerimizin sağlığını korumak amacıyla okul kantinlerinde ve okul çevrelerinde gıda satışı yapan işletmelerde denetimlerini belirli periyotlarla gerçekleştirmeye devam edecek” dedi.

Köşk’te okul kantinleri denetlendi

Köşk’te okul kantinleri denetlendi

Köşk’te okul kantinleri denetlendi

Köşk’te okul kantinleri denetlendi

Köşk’te okul kantinleri denetlendi

Köşk’te okul kantinleri denetlendi

Köşk’te okul kantinleri denetlendi

Köşk’te okul kantinleri denetlendi

Köşk’te okul kantinleri denetlendi

Köşk’te okul kantinleri denetlendi

Köşk’te okul kantinleri denetlendi
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Aydın

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