Köyü satmak için her yolu deniyor! Şimdi de Züğürt Ağa kılığına girdi

Erzurum’un Aşkale ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesinde yaşayan Cengiz Şişman 1993 yılında satın aldığı ve ismini Yeşil Vadi koyduğu köyünü bugünlerde satmaya çalışmasıyla gündeme gelmişti.

'Sahibinden satılık köy' haberiyle gündem oldu, yurt dışından talep almaya başladı

Satın aldığında 30 hane olan köyden yıllar içinde herkes göç edince 6 bin dönümlük arazide tek kalan Şişman, yıllarca hayvancılıkla uğraşsa da yalnız kalmaktan sıkılarak Yeşil Vadi köyünün hemen yanındaki Çiftlik Mahallesi'ne taşındı.

Her gün saatlerce 6 bin dönümlük araziye kurulu eski köyüne gitse de artık uğraşamayacağı için köyünü satma kararı aldı. Şener Şen’in 1985 yılında başrolünde oynadığı Züğürt Ağa filmindeki ağanın köyü satıp şehre yerleşmesini hatırlayarak köyü satmaya karar veren Şişman’ın arazisi beklediğinden daha fazla ilgi gördü. İlk başlarda 3-4 milyon lira arası gelen teklifler şu sıralar 7 ila 8 milyon liraya kadar yükseldi.

ZÜĞÜRT AĞA GİBİ GİYİNMEYE BAŞLADI Köyünü satışa çıkartmasıyla birlikte gündeme gelen Şişman, şimdi de köyü istediği fiyata satmak için Şener Şen’in Züğürt Ağa filmindeki kostümlerinin ve atının benzerini satın alarak köyünde onun kılığıyla dolaşmaya başladı.

Öte yandan köy yurt dışından da yoğun ilgi görüyor. Özellikle Özbekistan'dan alıcılar Şişman ile bağlantıya geçerek köye talip oluyor.