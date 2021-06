Köyü satmak için her yolu deniyor! Şimdi de Züğürt Ağa kılığına girdi

Her gün saatlerce 6 bin dönümlük araziye kurulu eski köyüne gitse de artık uğraşamayacağı için köyünü satma kararı aldı. Şener Şen’in 1985 yılında başrolünde oynadığı Züğürt Ağa filmindeki ağanın köyü satıp şehre yerleşmesini hatırlayarak köyü satmaya karar veren Şişman’ın arazisi beklediğinden daha fazla ilgi gördü. İlk başlarda 3-4 milyon lira arası gelen teklifler şu sıralar 7 ila 8 milyon liraya kadar yükseldi.

SATMAK İÇİN HER YOLU DENİYOR

Köyü satmak ve duyurmak adına her yolu denediğini belirten Cengiz Şişman, “Ben Şener Şen’in Züğürt Ağa filmindeki halini ve anılarını canlı tutabilmek için 10 bin lira verdim at ve kıyafet aldım. Her yolu deniyorum. İmkanım yok umutlarımı canlandırmaya çalışıyorum. Geçen yaptığımız haberden sonra arayan fiyat teklif edenler oldu. Bazıları bana karşı çıkıyor. İmkanım olsa satılır mı ben zaten doğayı çok seviyorum. Çevre köydekiler üzülüyor ağamız giderse üzülürüz diyorlar. Züğürt Ağalığa soyunduk. Ben Şener Şen’le tanışmak istiyorum. O çok doğal ve güzel bir insan” dedi.