Kozmetik devi Gratis'in adının anlamını duyan şoke oluyor! İşte markaların ilginç anlamları

Günümüzde birçok marka, uluslarası alanda ün kazanmak için yabancı çağrışımları bulunan isimleri tercih ediyor. Fakat çoğumuzun başka bir dilden geldiğini sandığı isimlerin gerçek anlamlarını duyunca şoke olacaksınız...
İŞTE MARKALARIN ŞAŞIRTAN ANLAMLARI:
Gratis
Gratis, Latince 'bedava' anlamına geliyor.
Mudo
Mudo'nun adı, markanın kurucuları olan Mustafa Taviloğlu ve Doğan Gürün'ün isimlerinin ilk hecelerinden oluşuyor.
Ramsey
Ramsey'in kurucusu Remzi Gür'dür. Remzi Gür, Londra'da yaşadığı dönem kendisine 'Ramsey' denilmesinden ötürü, kurduğu markanın adını 'Ramsey' koymuş.
Beymen
Beymen, ilk yıllarında yalnızca erkek ürünleri üretiyordu. Bu nedenle 'bey' kelimesi kullanıldı, 'men' ise markanın uluslararası tanınırlık kazanması için eklendi.
Happy Moon's
Happy Moon's'un sahibi Hüseyin Aymutlu, soyadının İngilizce halini restorana isim olarak verdi.
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