HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kozmetik devi Gratis'in adının anlamını duyan şoke oluyor! İşte markaların ilginç anlamları

Kozmetik devi Gratis'in adının anlamını duyan şoke oluyor! İşte markaların ilginç anlamları

16.09.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gratis'ten Beymen'e... Pek çoğumuzun tanıdığı dünyaca ünlü markalar, isim koyma serüvenleriyle duyanları şaşırtıyor. İşte markaların ilginç anlamları...

Günümüzde birçok marka, uluslarası alanda ün kazanmak için yabancı çağrışımları bulunan isimleri tercih ediyor. Fakat çoğumuzun başka bir dilden geldiğini sandığı isimlerin gerçek anlamlarını duyunca şoke olacaksınız...

İŞTE MARKALARIN ŞAŞIRTAN ANLAMLARI:

Gratis

Gratis
Gratis, Latince 'bedava' anlamına geliyor.

Mudo

Mudo
Mudo'nun adı, markanın kurucuları olan Mustafa Taviloğlu ve Doğan Gürün'ün isimlerinin ilk hecelerinden oluşuyor.

Ramsey

Ramsey
Ramsey'in kurucusu Remzi Gür'dür. Remzi Gür, Londra'da yaşadığı dönem kendisine 'Ramsey' denilmesinden ötürü, kurduğu markanın adını 'Ramsey' koymuş.

Beymen

Beymen
Beymen, ilk yıllarında yalnızca erkek ürünleri üretiyordu. Bu nedenle 'bey' kelimesi kullanıldı, 'men' ise markanın uluslararası tanınırlık kazanması için eklendi.

Happy Moon's

Happy Moon's
Happy Moon's'un sahibi Hüseyin Aymutlu, soyadının İngilizce halini restorana isim olarak verdi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Akbank
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Kızını bırakıp Türkiye'den gidiyor! Bomba düğün açıklaması

Kızını bırakıp Türkiye'den gidiyor! Bomba düğün açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Akşener'den cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Akşener'den cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

DSÖ'den sevindiren haber! Koronavirüs vakalarında düşüş

DSÖ'den sevindiren haber! Koronavirüs vakalarında düşüş

Yürek yakan haberleri İl Sağlık Müdürü verdi

Yürek yakan haberleri İl Sağlık Müdürü verdi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cinsel ilişki için gitti, trans olduğunu öğrenince...

Cinsel ilişki için gitti, trans olduğunu öğrenince...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tosuncuk'tan 4 sayfalık yazılı savunma

Tosuncuk'tan 4 sayfalık yazılı savunma

İnsaflı hırsız! Önce parasını çaldı, sonra hesabı ödeyip kaçtı

İnsaflı hırsız! Önce parasını çaldı, sonra hesabı ödeyip kaçtı

Çocuklar arasında yayılıyor! "Salgın olabilir" diyerek uyardı

Çocuklar arasında yayılıyor! "Salgın olabilir" diyerek uyardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.