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Kravat takmaktan sıkıldı, üzüm tüccarı oldu

21.09.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta konfeksiyon işi ile uğraşırken kravat takmaktan sıkıldığı için işini çocuklarına devreden Osman Sağol, üzüm tüccarlığına soyundu. 15 dönümlük bağı ile tüccarlık işine soyunan Sağol, zamanla üzüm bağını 140 dönüme kadar büyüttü. Bölgedeki tek üzüm bağı sahibi olan Sağol, şimdi 15 çeşit ürüm üretiyor.

Tokat’ın Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesinde yaşayan 3 çocuk babası Osman Sağol (77), kent merkezinde 27 yıl konfeksiyon işi ile uğraştı. İşini oğullarına devreden Sağol, 1993 yılında 15 dönümlük bağında üzüm yetiştirmeye başladı.

28 YILDA TEK ÜRETİCİ HALİNE GELDİ

Yaklaşık 28 yılda 15 dönümlük üzüm bağını 140 dönüme çıkaran Sağol, bölgede tek üretici oldu. Sağol’un yetiştirdiği 15 çeşit üzüm farklı tadı ve görüntüsü ile talep görmeye başladı. Hasat edilen üzümler il merkezi ve ilçelerinin yanı sıra talebe göre il dışına gönderiliyor.

15 ÇEŞİT ÜZÜM YETİŞTİRİYOR

Sağol, hobi olarak başladığı üzüm bağının bir işletme haline geldiğini belirterek, ”Şu anda 140 dönüm civarında bağ var. Bağımız kırıklı, yarı çardak ile tam çardak olmak üzere 3 sistem üzerinde kurulu. Çardak sistemini Manisa’dan buraya getirdik. Sultan üzümleri uyum sağladı güzel bu şekilde devam ediyor. 15 çeşit üzüm var ama ağırlık olarak Kazova narenciyesi dediğimiz bu yöreye mahsus bir üzüm satılıyor. İlgi güzel, başardık da oldu. Artık marka şekline geldi. Bizim piyasamız da iyi. Normalde üzüm 3-4 liraya satılıyor. Biz 7-8 lira arasında kalitesine göre satabiliyoruz” dedi.

İSTİHDAMA KATKI SAĞLIYOR

İSTİHDAMA KATKI SAĞLIYOR
Üzümün yanı sıra bağ yaprağı üretimi de yaptıklarını belirten Sağol, 50’ye yakın kadın istihdamı sağladıklarını belirtti. Üzüm pekmezi yaptıkları dönemlerde ise 20’ye yakın kadın istihdamı yapılığını ifade eden Sağol, yöre çiftçisine örnek olduklarının altını çizerek, “Çiftçilere daha da genişlemeleri, büyümeleri için yardımcı oluyoruz. Benim esas amacım yani kendimi bağımı yapmaktan ziyade köylü. Bizi örnek aldıkları için şimdi bağlar çoğaldı. Aşağı yukarı köyde bin dönüme yakın bir bağ oldu. Eskiden sade bizim bağ vardı” diye konuştu.

KRAVAT TAKMAKTAN SIKILDI, BAĞDA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

KRAVAT TAKMAKTAN SIKILDI, BAĞDA ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Bağda çalışmaktan mutlu olduğunu belirten Sağol, “Evimiz burada, zamanımızı burada geçiriyoruz. Doğayı sevdiğim için doğayla baş başa o bana mutluluk veriyor. Mesleğimiz gereği günlük tıraş ol, kola kravat mağazada usandık. Kravatını da takacaksın tezgahın başında. Artık o bizi yorduydu, şimdi burada bir kot pantolonla rahat rahat geziyoruz artık” diye konuştu. İHA
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Anahtar Kelimeler:
Tokat
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