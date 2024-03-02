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  4. Kucağındaki o detay... Otomobilin içinde ölü bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Kucağındaki o detay... Otomobilin içinde ölü bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

02.03.2024 14:51
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Bahçelievler’de bir kişi park halindeki otomobilin içerisinde başında vurulmuş halde bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bahçelievler Mahallesinde saat 10.00 sıralarında park halindeki otomobilin içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

BAHÇELİEVLER'DE OTOMOBİLİN İÇERİSİNDE ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri otomobilin kapılarını açamayınca itfaiye ekiplerinde yardım istendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin kapısını camını kırarak açabildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hareketsiz yatan kişinin başına bir kurşunun isabet etmesi ile öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri ölen kişinin üzerinde Volkan Ayhan’a ait kimlik olduğunu tespit etti.

Olay yeri inceleme ve Bakırköy Cumhuriyet Savcısının otomobilde ve Volkan Ayhan’ın cesedi üzerinde incelemelerde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler Otomobil
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