Kullanıcılar dikkat! iPhone'larda ilk kez "truva atı virüsü" tespit edildi: 'Uzmanlar tedirgin'

Webtekno'nun haberine göre, iPhone'larda 17 yıl sonra ilk kez "truva atı virüsü" tespit edildi. Bildiğiniz üzere ilk iPhone 2007'de tanıtılmıştı. Yani aktarıldığı kadarıyla bu virüs, iPhone'lar için bir ilk.

Habere göre, bilgisayar korsanlarının geliştirdiği truva atı virüsü, hem Android telefonları hem de iOS cihazları etkiliyor. Siber güvenlik üzerine çalışan Group-IB tarafından tespit edilen virüs, ilk kez Ekim 2023'te keşfedildi.

