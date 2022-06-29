Kurban Bayramı tatili ne zaman 2022? Kurban bayramı tatili uzatıldı mı, 13-14 Temmuz 2022 birleşti mi?

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor 2022? Temmuz ayında idrak edilecek bayram için geri sayım devam ediyor. Kamu kurumlarında ya da özel şirketlerde çalışan personellerin gündeminde ise bayram tatili planı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram tatili ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor 2022? Kurban bayramı tatili 9 güne uzatıldı mı, 13-14 Temmuz 2022 birleşti mi? Ayrıntılar haberimizde...