Kurban Bayramı tatili ne zaman 2022? Kurban bayramı tatili uzatıldı mı, 13-14 Temmuz 2022 birleşti mi?

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor 2022? Temmuz ayında idrak edilecek bayram için geri sayım devam ediyor. Kamu kurumlarında ya da özel şirketlerde çalışan personellerin gündeminde ise bayram tatili planı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram tatili ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor 2022? Kurban bayramı tatili 9 güne uzatıldı mı, 13-14 Temmuz 2022 birleşti mi? Ayrıntılar haberimizde...
KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?
Kurban Bayramı bu sene 9 Temmuz, 10 Temmuz, 11 Temmuz, 12 Temmuz Salı tarihlerinde kutlanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Haziran Pazartesi günkü kabine toğplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatilinin kamuda uzadığını belirtti.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE UZATILDI MI?
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan 'Kurban Bayramı tatili' açıklaması:
"Kurban Bayramını tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum."
KURBAN BAYRAMINDA ÖZEL SEKTÖR İDARİ İZİN KULLANABİLİR Mİ?
İdari tatil olarak da bilinen izinler, sadece devlet memurlarının faydalanabildiği ancak özel sektör çalışanlarını etkilemeyen izin türüdür. İznin kullanılması durumunda çalışanın maaşından kesilmesi veya yıllık izinden düşülmesi de söz konusu değil.
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