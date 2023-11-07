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  4. Kurultay sonrası ilk! Cenaze töreni sonrası bir vatandaş Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi, o anlar dikkat çekti

Kurultay sonrası ilk! Cenaze töreni sonrası bir vatandaş Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi, o anlar dikkat çekti

07.11.2023 15:14 | Son Güncelleme:
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Hacı Bayram-ı Veli Camisi'ndeki cenaze namazına Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Bülent Arınç, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal başta olmak üzere önemli siyasi isimler katıldı. Genel başkanlık seçimini kaybettiği kurultay sonrası ilk kez görüntülenen Kılıçdaroğlu'na, bir vatandaşın seslendiği anlar dikkat çekti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan 85 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Hilmi Babacan, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

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KILIÇDAROĞLU, KURULTAY SONRASI İLK KEZ!

Törene, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yanı sıra 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, eski TBMM başkanları Cemil Çicek ve Bülent Arınç ile Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Babacan'ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BİR VATANDAŞ KILIÇDAROĞLU'NA BÖYLE SESLENDİ

Öte yandan cenaze töreni sonrası bir vatandaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Sakın partiden istifa etmeyin, partinin size ihtiyacı var" dedi.

(DHA)

Günün önemli manşetleri

CENAZEDEN KARELER...

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Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan Kemal Kılıçdaroğlu

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