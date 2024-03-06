Kuvvetli yağış ve kar... 11 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika 6 - 10 Mart hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? Yağmur var mı? Sıcaklıklar düşecek mi yükselecek mi? Pek çok kişi bu soruların yanıtını araştırırken Meteoroloji son hava durumu raporunu paylaştı. 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte 6 Mart il il hava durumu tahmini...
Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Çarşamba, Adana, Maraş, Kayseri, Sivas, Giresun, Trabzon, Rize, Erzincan, Tunceli, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağış var. Yağışlar doğu anadolu ve doğu karadeniz iç ve yükseklerinde karla karışık yağmur, kar şeklinde. Rüzgar iç anadolunun doğusunda güneyden orta kuvvette" dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege’nin yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Giresun, Trabzon, Rize, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden, öğleden itibaren batı kesimlerde kuzeybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Giresun, Trabzon, Rize, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Öte yandan Meteoroloji, 11 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı yapılan iller; Adana, Diyarbakır, Erzincan, Kahramanmaraş, Tunceli, Osmaniye, Bingöl, Elazığ, Hatay, Sivas ve Batman oldu.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DENİZLİ °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS °C, 6°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.