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Kuvvetli yağış ve kar... 11 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika 6 - 10 Mart hava durumu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
06.03.2024 09:48
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Kar yağacak mı? Bugün hava nasıl? Yağmur yağacak mı? Hava durumundaki değişimler nedeniyle pek çok kişi bu soruların yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahmin raporunu paylaşırken 11 il için de sarı kodlu uyarı geldi. Bazı bölgelerde sağanak yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

Bugün hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? Yağmur var mı? Sıcaklıklar düşecek mi yükselecek mi? Pek çok kişi bu soruların yanıtını araştırırken Meteoroloji son hava durumu raporunu paylaştı. 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte 6 Mart il il hava durumu tahmini...

"KUVVETLİ YAĞIŞ VAR"

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Çarşamba, Adana, Maraş, Kayseri, Sivas, Giresun, Trabzon, Rize, Erzincan, Tunceli, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağış var. Yağışlar doğu anadolu ve doğu karadeniz iç ve yükseklerinde karla karışık yağmur, kar şeklinde. Rüzgar iç anadolunun doğusunda güneyden orta kuvvette" dedi.

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ChefGPT

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege’nin yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Giresun, Trabzon, Rize, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden, öğleden itibaren batı kesimlerde kuzeybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Giresun, Trabzon, Rize, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

11 İL İÇİN UYARI

11 İL İÇİN UYARI

Öte yandan Meteoroloji, 11 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı yapılan iller; Adana, Diyarbakır, Erzincan, Kahramanmaraş, Tunceli, Osmaniye, Bingöl, Elazığ, Hatay, Sivas ve Batman oldu. 

İL İL HAVA DURUMU

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 6°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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