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  4. Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Yolcular otobüste sıkıştı: Çok sayıda yaralı var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Yolcular otobüste sıkıştı: Çok sayıda yaralı var

02.02.2024 06:40 | Son Güncelleme:
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Sabah saatlerinde korkunç kaza! Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkinde şehirler arası yolcu otobüsü önünde ilerleyen TIR'a çarptı. Otobüsteki yolcular araçta sıkıştı. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Yolcular tek tek kurtarılırken İlk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu, Çekmeköy mevkii, Edirne istikametinde yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı feci kaza neticesinde 19 kişi yaralandı.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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SİS VE KAYGAN ZEMİN...

Olay gece saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu, Çekmeköy mevkii, Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yoğun ve sis kaygan zeminden ötürü Kuzey Marmara Otoyolu’nda, Gültekin A. yönetimindeki şehirler arası yolcu otobüsü ile Muhammet K. idaresindeki tır çarpıştı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüs içinde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilirken, polis ekipleri de olay yerinde yeni bir kaza yaşanmaması adına güvenlik önlemi aldı.

Otobüsün kullanılamaz hale döndüğü kazada otobüs şoförü ağır yaralandı. Emniyet güçlerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Edirne Kuzey Marmara Otoyolu
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