Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Yolcular otobüste sıkıştı: Çok sayıda yaralı var

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüs içinde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.