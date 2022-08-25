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KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitecek? 2022 KYK yurt başvuru ekranı!

25.08.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK yurt başvurusu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamasının ardından geçtiğimiz gün itibarıyla başladı. Şehir dışında üniversite eğitimi görecek olan öğrenciler KYK başvuruları ne zaman yapılacak, sorusunun yanıtını öğrenmek için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte 2022 KYK yurt başvuru ekranı..

KYK yurt başvurusu 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için şehir dışında öğrenim görecek vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi KYK yurt başvuru tarihleri, şartları ve ücretleri ile ilgili ayrıntıları öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, yurt sonuçları ne zaman belli olacak? İşte 2022 KYK yurt başvuru ekranı...

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk kez bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık sınıfı ile birinci sınıf öğrencileri KYK yurt başvurusunda bulunabiliyor. Ayrıca ara sınıf öğrencileri de e-Devlet üzerinden işlem gerçekleştirebilmektedir.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada "Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Pazar akşamına kadar başvuru yapılabilir." ifadelerini kullandı.

3KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

3KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları başladı. Başvurular pazar gününe kadar devam edecek.

KİMLER KYK YURT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

KİMLER KYK YURT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?
Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir: "Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması, Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması, aksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık,
Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.
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