KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 yılı KYK yurt yedek sırası merak ediliyor. KYK yerleştirme sonuçlarında yerleştirme işlemi tamamlandı. Yerleştirmeler sonucu herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler yedek yurt sonuçlarını takip ediyor. Peki KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı?

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Üniversite kaydını yaptırmış olan fakat KYK yurt başvurusunda yedek listesinde kalmış olan adaylar KYK yedek yurt sonuçlarını takip ediyor.

Kredi Yurtlar Kurumu yurtları yedek listeleri açıklandı. İlan edilen KYK başvuru sonuçlarına göre yurt kayıtları 19 Eylül 2021 tarihinden itibaren yapılmakta. Yurt kaydını yaptırmamış olan adaylardan boşalan yerler için yedek yerleştirmeler yapılacak.

2021 KYK yurt yedek sırası bekleyen öğrencilerin ilgiyle araştırmaya devam ettiği yedek yerleştirme tarihleri ise şöyle: 1. yedek yerleştirme: 20 Eylül 2021, ,2. yedek yerleştirme: 23 Eylül 2021, 3. yedek yerleştirme: 27 Eylül 2021.