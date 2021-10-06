KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt yedek sonuçları nereden öğrenilecek?

KYK yurtları için yedek sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İlk yerleştirmeler sonrası yedek yerleştirme süreci sürüyor. Peki KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 yılı KYK yurt yedek sonuçlarının açıklanacağı merakla bekleniyor. İlk yerleştirme tarihlerinde milyonlarca öğrenci okullarının bulunduğu şehirdeki yurtlara yerleştirilmişti.

Asıl listeden ise boş kalan kontenjanlar için yedek listedeki isimlerin yerleştirme işlemlerine devam ediliyor.

Yedek sırası beklemekte olan öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül 2021 tarihinde, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül tarihinde, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirildi. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da Pazartesi ve Perşembe günleri yapılmaya devam edilmekte.