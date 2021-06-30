Merakla beklenen LGS sonuçları bugün itibariyle açıklandı. Öğrencilerin bir sonraki adımı puanına göre lise araştırması yapmak ve tercih edeceği liseleri belirlemek oldu. İşte LGS İmam Hatip, Anadolu ve Fen Lisesi yüzdelik dilimleri ve taban puanları...

İmam Hatip, Anadolu ve Fen Lisesi yüzdelik dilimleri

Konuya ilişkin MEB tarafından yapılan açıklamaya göre LGS kapsamında sınav ile öğrenci alacak okulların kontenjanının ve yüzdelik dilimlerinin açıklandığı ifade edildi.

Lise kontenjanları ve geçen seneye ait taban puanları ile yüzdelik dilimler belli oldu. Lise öğrencisi adayı öğrenciler sınavdan aldıkları puan ile taban ve tavan yüzdelik dilimlerini karşılaştıracak ve tercih edecekleri lise hakkında fikir sahibi olacak.

LGS'de 0.03 yüzdelik dilimine girmeyi başara öğrenciler istedikleri liseye gidebilecek. LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz belli değil.

YÜZDELİK DİLİM NE DEMEK? Yüzdelik dilim öğrencinin ülke veya bulunduğu şehir genelindeki sıralamasını temsil eder. Sınav sonucuna göre tercih yapılırken ele alınan önemli kriterler arasında yer alır.