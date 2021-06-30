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LGS İmam Hatip, Anadolu ve Fen Lisesi yüzdelik dilimleri ve taban puanları

30.06.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler eğitim dönemi boyunca LGS sınavına iyi bir liseye gidip iyi bir eğitim alma fırsatına sahip olmak için çalışmıştı. LGS sonuçları bugün açıklandı. Sonuçlar http://sonuc.meb.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir. LGS sonuçlarını öğrenen öğrenciler ve veliler lise araştırmaya koyuldu. İşte LGS İmam Hatip, Anadolu ve Fen Lisesi yüzdelik dilimleri ve taban puanları...

Merakla beklenen LGS sonuçları bugün itibariyle açıklandı. Öğrencilerin bir sonraki adımı puanına göre lise araştırması yapmak ve tercih edeceği liseleri belirlemek oldu. İşte LGS İmam Hatip, Anadolu ve Fen Lisesi yüzdelik dilimleri ve taban puanları...

İmam Hatip, Anadolu ve Fen Lisesi yüzdelik dilimleri

Konuya ilişkin MEB tarafından yapılan açıklamaya göre LGS kapsamında sınav ile öğrenci alacak okulların kontenjanının ve yüzdelik dilimlerinin açıklandığı ifade edildi.
Lise kontenjanları ve geçen seneye ait taban puanları ile yüzdelik dilimler belli oldu. Lise öğrencisi adayı öğrenciler sınavdan aldıkları puan ile taban ve tavan yüzdelik dilimlerini karşılaştıracak ve tercih edecekleri lise hakkında fikir sahibi olacak.
LGS'de 0.03 yüzdelik dilimine girmeyi başara öğrenciler istedikleri liseye gidebilecek. LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz belli değil.

YÜZDELİK DİLİM NE DEMEK?

YÜZDELİK DİLİM NE DEMEK?
Yüzdelik dilim öğrencinin ülke veya bulunduğu şehir genelindeki sıralamasını temsil eder. Sınav sonucuna göre tercih yapılırken ele alınan önemli kriterler arasında yer alır.

İŞTE LİSELER, KONTENJANLAR, TABAN PUANLAR VE YÜZDELİK DİLİMLER

İŞTE LİSELER, KONTENJANLAR, TABAN PUANLAR VE YÜZDELİK DİLİMLER
GALATASARAY LİSESİ (BEYOĞLU) Kontenjan: 100 Taban Puan: 500 En yüksek yüzdelik dilim: 0,01 En düşük yüzdelik dilim: 0,01 İSTANBUL ERKEK LİSESİ (FATİH) Kontenjan: 180 Taban Puan: 497,41 En yüksek yüzdelik dilim: 0,06 En düşük yüzdelik dilim: 0,01 KABATAŞ ERKEK LİSESİ – İngilizce (BEŞİKTAŞ) Kontenjan: 120 Taban Puan: 494,82 En yüksek yüzdelik dilim: 0,11 En düşük yüzdelik dilim: 0,11 KABATAŞ ERKEK LİSESİ – Almanca (BEŞİKTAŞ) Kontenjan: 60 Taban Puan: 494,57 En yüksek yüzdelik dilim: 0,11 En düşük yüzdelik dilim: 0,01 ATATÜRK FEN LİSESİ (KADIKÖY) Kontenjan: 150 Taban Puan: 493,4 En yüksek yüzdelik dilim: 0,2 En düşük yüzdelik dilim: 0,01 ÇAPA FEN LİSESİ (FATİH) Kontenjan: 150 Taban Puan: 492,39 En yüksek yüzdelik dilim: 0,25 En düşük yüzdelik dilim: 0,01 CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ (FATİH) Kontenjan: 180 Taban Puan: 489,67 En yüksek yüzdelik dilim: 0,34 En düşük yüzdelik dilim: 0,06 HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ (ÜSKÜDAR) Kontenjan: 120 Taban Puan: 487,97 En yüksek yüzdelik dilim: 0,46 En düşük yüzdelik dilim: 0,11 KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (KADIKÖY) Kontenjan: 240 Taban Puan: 484,38 En yüksek yüzdelik dilim: 0,7 En düşük yüzdelik dilim: 0,11
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sınav LGS Liselere Geçiş Sınavı
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