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Lise nakil işlemleri ne zaman? 2021 lise nakilleri nasıl yapılır?

27.07.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liselere Geçiş Sistemi tercih ve nakil sonuçları öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Önceki gün LGS 1. tercih sonuçlarının açıklanması sonrası LGS 2.tercih ve nakillerin ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki 2021 lise nakil işlemleri ne zaman? Lise nakilleri nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Öğrenci ve veliler tarafından LGS tercih ve nakil sonuçları araştırılıyor. Önceki gün LGS 1. tercih sonuçlarının açıklandı. İkinci nakiller ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki 2021 lise nakil işlemleri ne zaman ve lise nakilleri nasıl yapılır?

Lise nakil işlemleri ne zaman?

LGS lise nakilleri ile ilgili süreç öğrenci ve veliler tarafından takip edilmeye devam ediyor.
26 Temmuz'da açıklanacağı belirtilen LGS 1. tercih sonuçları önceki gün açıklanmıştı. 2.tercih ve nakil işlemlerinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.
LGS 2.tercih ve nakillerinin tarihleri de belli oldu. İkinci nakil dönemi başvuruları 2-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Yapılan başvuruların sonuçları ise 9 Ağustos 2021 tarihinde MEB tarafından duyurulacak.

2021 lise nakil başvurusu takvimi

2021 lise nakil başvurusu takvimi
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 202 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021
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sınav LGS Liselere Geçiş Sınavı
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