Lise nakil işlemleri ne zaman? 2021 lise nakilleri nasıl yapılır?

Öğrenci ve veliler tarafından LGS tercih ve nakil sonuçları araştırılıyor. Önceki gün LGS 1. tercih sonuçlarının açıklandı. İkinci nakiller ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki 2021 lise nakil işlemleri ne zaman ve lise nakilleri nasıl yapılır?

Lise nakil işlemleri ne zaman?

LGS lise nakilleri ile ilgili süreç öğrenci ve veliler tarafından takip edilmeye devam ediyor.

26 Temmuz'da açıklanacağı belirtilen LGS 1. tercih sonuçları önceki gün açıklanmıştı. 2.tercih ve nakil işlemlerinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

LGS 2.tercih ve nakillerinin tarihleri de belli oldu. İkinci nakil dönemi başvuruları 2-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Yapılan başvuruların sonuçları ise 9 Ağustos 2021 tarihinde MEB tarafından duyurulacak.