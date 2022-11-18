Lisede girdiği antikacı hayatını değiştirdi! Tam 700 adet, değeri...

İSMET İNÖNÜ FOTOĞRAFLI PARALAR

Kocakaya'nın koleksiyonunda, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün fotoğraflarının basılı olduğu banknot da var. İsmet İnönü'nün fotoğraflarının basılı olduğu 50 kuruş, 1, 2,5 ve 100 lira ise günümüzde 500 ila 5 bin TL arasında koleksiyonerler tarafından alınıyor.