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  4. Lisede girdiği antikacı hayatını değiştirdi! Tam 700 adet, değeri...

Lisede girdiği antikacı hayatını değiştirdi! Tam 700 adet, değeri...

18.11.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşayan 31 yaşındaki İnanç Kocakaya, liseye giderken girdiği bir antikacıdan etkilenerek eski madeni para ve banknotları toplamaya başladı. 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün fotoğrafının yer aldığı paralarında bulunduğu koleksiyonla ilgili Kocakaya "700'e yakın kağıt ve madeni paralar bulunuyor" dedi.

Antalya'da yaşayan 31 yaşındaki İnanç Kocakaya, 700 parçalık bir para koleksiyonuna sahip. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1877 yılında bastırdığı 100 kuruş ile 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün fotoğrafının yer aldığı paraların da bulunduğu koleksiyonla ilgili Kocakaya, koleksiyonun toplam değerinin 100 bin TL'yi bulduğuna dikkat çekti.

15 YILDIR TOPLUYOR

Muratpaşa ilçesinde oturan İnanç Kocakaya, 15 yıl önce girdiği antikacıda gördüğü eski paralara ilgi duymaya başladı. Eski madeni ve banknot paraları 15 yıldır toplayarak biriktiren Karakaya, şu an 450 banknot ve 250 madeni paranın yer aldığı koleksiyon oluşturdu.

Karakaya'nın koleksiyonunda, 1877 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun bastırdığı kağıt 100 kuruş da bulunuyor. Bu para günümüzde 1500 ila 2 bin 500 TL arasında alıcı buluyor.

İSMET İNÖNÜ FOTOĞRAFLI PARALAR

İSMET İNÖNÜ FOTOĞRAFLI PARALAR

Kocakaya'nın koleksiyonunda, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün fotoğraflarının basılı olduğu banknot da var. İsmet İnönü'nün fotoğraflarının basılı olduğu 50 kuruş, 1, 2,5 ve 100 lira ise günümüzde 500 ila 5 bin TL arasında koleksiyonerler tarafından alınıyor.

Liseye gittiği esnada antikacıda gördüğü eski paralara ilgisinin başladığını belirten İnanç Kacakaya, "Bu durum bende lise çağında dershaneye gittiğim esnada girdiğim bir antikacıda başladı. Bu paraları topladığım zaman kendimi rahatlamış hissediyorum" dedi.

Elinde şu ana kadar Osmanlı döneminden günümüz Türkiye'sine kadar eski paralar olduğunu söyleyen Kocakaya, "Osmanlı paraları, pulları, akçeler, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait yaklaşık 700'e yakın kağıt ve madeni paralar bulunuyor" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
antalya para antika

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