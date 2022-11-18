Lisede girdiği antikacı hayatını değiştirdi! Tam 700 adet, değeri...

Antalya'da yaşayan 31 yaşındaki İnanç Kocakaya, 700 parçalık bir para koleksiyonuna sahip. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1877 yılında bastırdığı 100 kuruş ile 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün fotoğrafının yer aldığı paraların da bulunduğu koleksiyonla ilgili Kocakaya, koleksiyonun toplam değerinin 100 bin TL'yi bulduğuna dikkat çekti.
Muratpaşa ilçesinde oturan İnanç Kocakaya, 15 yıl önce girdiği antikacıda gördüğü eski paralara ilgi duymaya başladı. Eski madeni ve banknot paraları 15 yıldır toplayarak biriktiren Karakaya, şu an 450 banknot ve 250 madeni paranın yer aldığı koleksiyon oluşturdu.
Karakaya'nın koleksiyonunda, 1877 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun bastırdığı kağıt 100 kuruş da bulunuyor. Bu para günümüzde 1500 ila 2 bin 500 TL arasında alıcı buluyor.
Kocakaya'nın koleksiyonunda, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün fotoğraflarının basılı olduğu banknot da var. İsmet İnönü'nün fotoğraflarının basılı olduğu 50 kuruş, 1, 2,5 ve 100 lira ise günümüzde 500 ila 5 bin TL arasında koleksiyonerler tarafından alınıyor.
Liseye gittiği esnada antikacıda gördüğü eski paralara ilgisinin başladığını belirten İnanç Kacakaya, "Bu durum bende lise çağında dershaneye gittiğim esnada girdiğim bir antikacıda başladı. Bu paraları topladığım zaman kendimi rahatlamış hissediyorum" dedi.
Elinde şu ana kadar Osmanlı döneminden günümüz Türkiye'sine kadar eski paralar olduğunu söyleyen Kocakaya, "Osmanlı paraları, pulları, akçeler, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait yaklaşık 700'e yakın kağıt ve madeni paralar bulunuyor" diye konuştu.