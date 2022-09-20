Maaşını alamayınca iş yerini 10 arkadaşıyla birlikte bastı! Palalı dehşet kamerada: Yaralılar var

Her detayı korkunç olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi, Kısmet Sokak'ta yaşandı. Kimliği henüz belirsiz bir kişi, yaklaşık 1 aydır çalıştığı demir doğrama atölyesinden iddiaya göre maaşını alamadı. Bunun üzerine 10 arkadaşıyla birlikte iş yerine gelerek palayla dehşet saçtı. İşte olayın detayları...

İŞ YERİNE PALALI BASKINDA 2 KİŞİ YARALANDI

İddiaya göre şahıs, patronu Ahmad Ajjan El Hadid’den maaşını istedi. Patronundan olumsuz yanıt alınca iş yerinden ayrılan şüpheli, bir süre sonra 10 arkadaşını da yanına alarak tekrar doğrama atölyesine geldi.

Şüpheli ve yanında gelen kişiler ile iş yerinde bulunanlar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

ELİNDEKİ PALAYI SALLAYIP... Bu sırada elindeki palayı sallayan şüpheli, Ahmad Ajjan El Hadid ile oğlu Yusuf Ajjan El Hadid’i yaraladı.

Kavgayı görenler durumu polise bildirirken, şüpheli ve arkadaşları ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.