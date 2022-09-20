Mahalle ablukaya alındı: Çatıdan kaçmaya çalıştılar, İHA'larla tespit edildiler! Bursa'daki dev operasyon kamerada

Bursa'da gerçekleştirilen, 2 bin 20 polisin katıldığı uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki şafak operasyonunda 132 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonu Bursa'da takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Gençlerimizin zehirlenmesine fırsat vermeyeceğiz. Bizden kimse uyuşturucu satıcılarına normal davranmamızı beklemesin" ifadelerini kullanmıştı. Operasyon anına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken, çatıdan kaçmaya çalışan bazı şüphelilerin İHA'larla tespit edilip yakalandığı görüldü. İşte nefes kesen narkotik operasyonunun tüm detayları...