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Mahalle ablukaya alındı: Çatıdan kaçmaya çalıştılar, İHA'larla tespit edildiler! Bursa'daki dev operasyon kamerada

20.09.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 bin 20 polisin katılımıyla şafak operasyonu düzenlenmiş ve 132 kişi gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Bursa'da takip ettiği operasyona ilişkin görüntüler polis kamerası, helikopter, İHA ve dronlarla saniye saniye kaydedildi. Operasyonda şüphelilerin çatıdan kaçmaya çalıştıkları ancak İHA'larla tespit edilip yakalandıkları öğrenildi. İşte Bursa'da şu ana kadarki en büyük ve kapsamlı uyuşturucu operasyonu ile ilgili detaylar...

Bursa'da gerçekleştirilen, 2 bin 20 polisin katıldığı uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki şafak operasyonunda 132 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonu Bursa'da takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Gençlerimizin zehirlenmesine fırsat vermeyeceğiz. Bizden kimse uyuşturucu satıcılarına normal davranmamızı beklemesin" ifadelerini kullanmıştı. Operasyon anına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken, çatıdan kaçmaya çalışan bazı şüphelilerin İHA'larla tespit edilip yakalandığı görüldü. İşte nefes kesen narkotik operasyonunun tüm detayları...

BURSA'DAKİ NARKOTİK OPERASYONU KAMERADA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bursa'ya gelerek takip ettiği 'Kökünü Kurutma' narkotik operasyonu; polis kamerası, helikopter, İHA ve dronlar ile anbean kaydedildi.

MAHALLE ABLUKAYA ALINDI

MAHALLE ABLUKAYA ALINDI
1 helikopter, 3 İHA, 16 narkotik dedektör köpeğinin kullanıldığı; Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda, önceden tespit edilen 66 adresin bulunduğu Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi ablukaya alındı.
Ekipler, evlere baskın yaparken, helikopter ve İHA'larla da operasyona havadan destek verildi.
Öte yandan operasyonun yapıldığını gören 1'i kadın 2 şüpheli ise evlerinin çatısına çıkıp, kaçmaya çalıştı.
Diğer evlerin çatılarına atlayan şüpheliler, İHA'larla görüntülendikten sonra ekiplere bildirildi.
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Anahtar Kelimeler:
Bursa narkotik narkotik operasyonu
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