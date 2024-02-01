'Makarna yiyerek 18 kilo verdim' 15 dakikada tek tavada hazırlıyor

Cindy, amacının mümkün olduğu kadar fazla protein almak olduğunu, bu nedenle makarnayı attıktan sonra tencereye biraz kemik suyu eklediğini söyledi. Cindy, 'Kaynatın, ardından ateşi kısın ve 10 dakika veya makarna tamamen pişene kadar kapağı kapalı olarak pişirin' diye ekledi.