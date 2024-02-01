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    4. 'Makarna yiyerek 18 kilo verdim' 15 dakikada tek tavada hazırlıyor

    'Makarna yiyerek 18 kilo verdim' 15 dakikada tek tavada hazırlıyor

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    01.02.2024 16:34 | Son Güncelleme:
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    Bir sosyal medya içerik üreticisi TikTok'ta paylaştığı tariflerle sağlıklı yemeklerin lezzetli olabileceğini söylüyor. Makarna yiyerek 18 kilo verdiğini anlatan kadın, özellikle çok güvendiği bir tarifi paylaştı. Tarif, 15 dakikada ve tek tavada hazırlanıyor.

    Sosyal medyada bir kadın, lezzetli yemeklerin tadını çıkarmaya devam ederken kilo vermesine yardımcı olan, tek tavada 15 dakikada hazırlanan makarna yemeği yiyerek nasıl 18 kilo verdiğini açıkladı.

    "SAĞLIKLI YİYECEKLERİN LEZZETLİ OLABİLECEĞİNİ KANITLADIM"

    Dailymail'de yer alan habere göre; Cindy K ya da TikTok'taki adıyla 'thechicpea' en sevdiği yemeklerden vazgeçmeden kilo vermesine yardımcı olan tarifleri sık sık paylaşıyor ve hedefinin 'sağlıklı tadı lezzetli' hale getirmek olduğunu söylüyor.

    ABD'de yaşayan sosyal medya içerik üreticisi, kilo vermeye çalışırken güvendiği makarna yemeğinin tarifini sosyal medyada paylaştı. Video paylaşan kadın, 15 dakikalık tek tava makarnasını gösterdi ve takipçilerinin denemesi için bunun nasıl yapılacağını adım adım paylaştı.

    Cindy yemeğe şu adı verdi: '15 dakikalık, tek tavada, kremalı, baharatlı hindili makarna.'

    Yemeğe hindiyi doğranmış soğan ve sarımsakla soteleyerek başlıyor. Cindy şunları söyledi: 'Küp küp doğranmış soğanı, sarımsağı ve hindiyi soteleyin; tuz ve karabiber ekleyin.' Daha sonra bir çorba kaşığı biber salçası ekliyor. Eğer biber salçası bulamıyorsanız domates salçasını da tercih edebileceğinizi belirtiyor. Soğanı, sarımsağı, hindiyi ve biber salçasını soteledikten sonra sıra makarnayı atmaya geliyor.

    Cindy, amacının mümkün olduğu kadar fazla protein almak olduğunu, bu nedenle makarnayı attıktan sonra tencereye biraz kemik suyu eklediğini söyledi. Cindy, 'Kaynatın, ardından ateşi kısın ve 10 dakika veya makarna tamamen pişene kadar kapağı kapalı olarak pişirin' diye ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    makarna kilo verme zayıflama
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